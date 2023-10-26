Мобилизация многодетных родителей 2023 — что обязательно нужно знать украинцам

Отец обнимает трех детей. Фото: depositphotos.com

Даже во время военного положения и общей мобилизации украинским законодательством предусмотрены категории военнообязанных граждан, имеющих право на отсрочку от военной службы. В частности, к ним относятся забронированные лица, лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, студенты, которые учатся на дневной форме обучения.

Как происходит мобилизация многодетных родителей и есть ли какие-либо изменения в 2023 году, рассказываем далее в материале.

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Что означает многодетная семья

Для начала нужно выяснить, что означает термин "многодетная семья"? Как отметила адвокат Виолета Монастырская в комментарии Факты ICTV , многодетной семьей в Украине считаются супруги, состоящие в законном зарегистрированном браке, проживающие вместе и воспитывающие троих и более детей.

Также семья считается многодетной, если троих и более детей воспитывает родитель-одиночка.

Кроме того, согласно ст. 1 ЗУ "Об охране детства", в состав многодетной семьи также входят дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования, — до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Что нужно знать о мобилизации многодетных родителей в 2023 году

По словам Монастырской, согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", на законных основаниях нельзя мобилизовать тех лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Среди лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, есть женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

При этом следует помнить, что такие граждане имеют право пойти на военную службу по собственному желанию. Попасть в ряды ВСУ они смогут, если ВВК признают их годными или частично годными.

Что касается изменений в 2023 году, то адвокат подчеркнула, что никакие изменения относительно мобилизации многодетных родителей в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не вносились.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

Какие документы подтверждают статус многодетного отца

Один из главных документов, подтверждающий статус многодетной семьи/многодетного отца — соответствующее удостоверение.

Следовательно, для отсрочки необходимо предоставить документы, подтверждающие факт удержания:

свидетельство о рождении детей, где лицо указано отцом;

удостоверение многодетной семьи, где указано, что лицо является отцом трех или более детей;

справка о месте жительства детей вместе с вами;

свидетельство о браке.

Ранее мы сообщали, дает ли право на отсрочку еще нерожденный третий ребенок.

Напомним, мы писали, кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам.

Также мы рассказывали, на сколько можно получить отсрочку от мобилизации в Украине.