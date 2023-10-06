Відстрочка від мобілізації — на який термін можна отримати і від чого залежить

Військовозобов'язаний українець в територіальному центрі комплектування. Фото: google.com

В Україні вже майже 600 днів триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки й можуть бути призвані на військову службу. Однак є громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю виданню "Телеграф" пояснив українцям, на який термін може бути видана відстрочка та хто може на неї претендувати.

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Так, за його словами, чітко визначених термінів, на які можуть відтермінувати мобілізацію, немає. ТЦК мають право самостійно ухвалювати такі рішення на свій розсуд.

"Строки як такі не передбачені. Це на розгляд ТЦК. Якщо, наприклад, надається відстрочка за станом здоров’я, то, зрозуміло, це буде орієнтовний час, потрібний для того, щоб людина вилікувалась", — пояснив Істомін.

Спікер ПОТЦК та СП зазначив, якщо відстрочка пов’язана з доглядом за хворим членом родини, то, як правило, вона дається на пів року, після чого потрібно повторно з’явитися у терцентр комплектування для звірки даних.

Водночас студентам очної форми надають відстрочку до завершення навчання, однак часто — до завершення навчального року, оскільки можливі випадки, коли когось відраховують.

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

Хто має відстрочку від мобілізації у жовтні 2023 року

Відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право на відстрочку мають:

чоловіки від 18 до 25 років, які мають статус призовників;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники, які мають бронювання за державними органами, підприємствами, установами чи організаціями;

багатодітні батьки;

батьки-одинаки;

непридатні за станом здоров'я;

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії);

особи з інвалідністю I-III груп;

громадяни, які нещодавно перенесли операцію чи мають значні деформації кісток;

особи непридатні за віком (не досягли 18 років або старші 60 років);

особи, які є опікунами осіб з інвалідністю/недієздатних осіб;

чоловіки та жінки, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II груп або з важкою хворобою, яка підтверджена спеціальною лікарсько-консультативною комісією;

особи, які взяли на себе відповідальність за дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, які ще не досягли 18-річного віку, включаючи опікунів, піклувальників, усиновителів та названих батьків;

особи, які доглядають за рідними з тяжкими хворобами / інвалідністю I-II груп, та які потребують постійного догляду;

особи, які відбувають покарання за тяжкі злочини або тих, хто вже його відбув;

чоловіки та жінки, чиї близькі родичі загинули чи вважаються зниклими безвісти під час виконання заходів з національної безпеки й оборони;

особи, які втратили близьких родичів під час їхньої участі в АТО (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші).

Зазначимо, що цей список не є вичерпним і не охоплює всі категорії та особливості випадків тих, хто звільняється від мобілізації.

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