Перевірка рішень ВЛК: чи будуть переглядати інвалідність

Чоловік має протез лівої ноги. Фото: Google

Усі рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби перевірять МОЗ та правоохоронці. У поле зору перевіряльників у першу чергу потраплять ті рішення, що були видані після початку повномасштабного вторгнення.

Юрист Богдан Пересада пояснив, чи переглядатимуть інвалідність, яку надали людині після початку повномасштабної війни.

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Перевірка рішень ВЛК

Повідомляється, що на сайті Президента України опубліковано Указ Президента України №576/2023 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Рішення Ради національної безпеки і оборони України має, зокрема, такі пункти:

у тижневий строк будуть створені робочі групи, які перевірять обґрунтованість рішень ВЛК щодо встановлення інвалідності;

у тримісячний строк ці робочі групи перевірять рішення ВЛК щодо встановлення інвалідності;

у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття такого рішення воно може бути переглянуте.

За словами юриста, як саме відбуватимуться перевірки, наразі не прописано. Також незрозуміло, які наслідки будуть мати такі перевірки.

"Більш детально це стане зрозуміло, якщо буде розроблено та опубліковано механізм таких перевірок", — заявив юрист.

Нагадаємо, в Україні будуть перевіряти діяльність МСЕК і ВЛК, оскільки у зв’язку з наявністю корупційної складової хворі воюють, а здорові — відпочивають. Відтак, за наказом Президента РНБО буде перевіряти рішення МСЕК та ВЛК щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, ухвалених у період воєнного стану.