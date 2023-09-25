Проверка решений ВВК: будут ли пересматривать инвалидность

У мужчины протезирована левая нога. Фото: Google

Все решения ВВК об ограниченной пригодности к военной службе проверят Минздрав и правоохранители. В поле зрения проверяющих в первую очередь попадут те решения, которые были изданы после начала полномасштабного вторжения.

Юрист Богдан Пересада объяснил, будут ли пересматривать инвалидность, предоставленную человеку после начала полномасштабной войны.

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Проверка решений ВВК

Сообщается, что на сайте Президента Украины опубликован Указ Президента Украины №576/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины"".

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины имеет, в частности, следующие пункты:

в недельный срок будут созданы рабочие группы, которые будут проверять обоснованность решений ВВК по установлению инвалидности;

в трехмесячный срок рабочие группы проверят решение ВВК по установлению инвалидности;

в случае выявления фактов необоснованного принятия такого решения, оно может быть пересмотрено.

По словам юриста, как именно будут проходить проверки, пока не прописано. Также непонятно, какие последствия будут иметь такие проверки.

"Подробнее это станет понятно, если будет разработан и опубликован механизм таких проверок", — заявил юрист.

Напомним, в Украине будут проверять деятельность МСЭК и ВВК, поскольку в связи с наличием коррупционной составляющей больные воюют, а здоровые отдыхают. Следовательно, по приказу Президента СНБО будет проверять решения МСЭК и ВВК по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятым в период военного положения.