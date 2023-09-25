Мобілізація в Україні — кого можуть повернути на військовий облік

Кого з українців можуть повернути на військовий облік та примусово мобілізувати
З 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, мають стояти на військовому обліку й можуть бути мобілізованими до лав ЗСУ. Багато громадян з певних причин, визначених законом, виключаються з військового обліку. Однак в законодавстві постійно відбуваються зміни та доповнення. Саме тому декого можуть повернути на облік та за необхідності призвати на військову службу.
Про це розповів член Ради Комітету Асоціації правників України (АПУ) з міграційного права, юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев в коментарі ZN.UA.
Знятий та виключений з військового обліку — у чому різниця
Для початку необхідно розібратися в термінології, адже вона у цьому випадку має важливе значення.
Так, чинний Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу" містить два поняття:
- зняття з військового обліку;
- виключення з військового обліку.
"Знятий з обліку" означає, що людину "зняли" з одного місця, але її можуть "поставити" знову на інше. До прикладу, відповідно до пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вищевказаного закону під час зміни місця проживання людину знімають з військового обліку. Однак вона має стати на військовий облік на новому місці. Таким чином особа не втрачає статус військовозобов'язаного.
Водночас виключення з військового обліку означає звільнення від статусу військовозобов'язаного, призовника або резервіста. Такого громадянина не мають права мобілізувати.
Кого виключають з військового обліку в Україні
Наступні категорії українців можуть бути зняті з військового обліку:
- призвані або прийняті на військову службу;
- визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку;
- які проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;
- засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
- засуджені за злочин на час відбування покарання в місцях позбавлення волі;
- ті, хто досяг граничного віку перебування у запасі;
- військовослужбовці або військовозобов'язані, які померли;
- ті, хто відмовився від українського громадянства і покинув Україну.
Варто зазначити, що ті чоловіки, яких за станом здоров'я визнали непридатними до військової служби, знову можуть стати на облік, якщо пройдуть переобстеження у ВЛК, вищій за підпорядкуванням, ніж та, яка винесла рішення про непридатність. У разі зміни рішення комісії на "придатний" або "обмежено придатний" цих чоловіків можна буде мобілізувати.
Зняті з військового обліку ― як їх повертають
Зняті з військового обліку призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов’язані знову стати на облік після того, як зникнуть обставини, через які відбулося зняття.
Знімають з військового обліку призовників:
- які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
- які вибувають на строк більше ніж три місяці за межі України;
- які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;
- які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;
- які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до законодавства;
- які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів.
Знімають з військового обліку військовозобов'язаних:
- які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;
- які прийняті на службу до Національної поліції України, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
- які вибули на строк понад три місяці за межі України;
- в інших випадках ― за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.
Знімають з військового обліку резервістів:
- які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на нове місце проживання;
- які прийняті на службу до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;
- які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;
- які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;
- в інших випадках ― за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.
Чи можуть вручити повістку, якщо людина знята з військового обліку
Владислав Зайцев пояснив, що законодавством не встановлено, що особи, які мають право вручати повістки, перевіряють, чи стоїть чоловік на обліку, чи це особа з інвалідністю, і чи має відстрочку ― цим займається ТЦК.
"Вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. Річ у тому, що при врученні повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову", ― пояснив юрист.
Як передбачено ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і новими правилами військового обліку, затвердженими Постановою № 1487, особа, якій вручили повістку, зобов’язана з’явитися за вказаною адресою у вказаний час, якщо не має поважних причин не прийти, таким чином, виключені й зняті з військового обліку особи можуть бути поставлені на облік.
Нагадаємо, ми повідомляли, як часто потрібно проходити ВЛК виключеним з військового обліку.
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