Мобілізація в Україні — кого можуть повернути на військовий облік

Військовий облік чоловіків в Україні. Фото: Новини.LIVE

З 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, мають стояти на військовому обліку й можуть бути мобілізованими до лав ЗСУ. Багато громадян з певних причин, визначених законом, виключаються з військового обліку. Однак в законодавстві постійно відбуваються зміни та доповнення. Саме тому декого можуть повернути на облік та за необхідності призвати на військову службу.

Про це розповів член Ради Комітету Асоціації правників України (АПУ) з міграційного права, юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов'язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Владислав Зайцев в коментарі ZN.UA.

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Знятий та виключений з військового обліку — у чому різниця

Для початку необхідно розібратися в термінології, адже вона у цьому випадку має важливе значення.

Так, чинний Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу" містить два поняття:

зняття з військового обліку;

виключення з військового обліку.

"Знятий з обліку" означає, що людину "зняли" з одного місця, але її можуть "поставити" знову на інше. До прикладу, відповідно до пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вищевказаного закону під час зміни місця проживання людину знімають з військового обліку. Однак вона має стати на військовий облік на новому місці. Таким чином особа не втрачає статус військовозобов'язаного.

Водночас виключення з військового обліку означає звільнення від статусу військовозобов'язаного, призовника або резервіста. Такого громадянина не мають права мобілізувати.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Кого виключають з військового обліку в Україні

Наступні категорії українців можуть бути зняті з військового обліку:

призвані або прийняті на військову службу;

визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я з виключенням з військового обліку;

які проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

засуджені за злочин на час відбування покарання в місцях позбавлення волі;

ті, хто досяг граничного віку перебування у запасі;

військовослужбовці або військовозобов'язані, які померли;

ті, хто відмовився від українського громадянства і покинув Україну.

Варто зазначити, що ті чоловіки, яких за станом здоров'я визнали непридатними до військової служби, знову можуть стати на облік, якщо пройдуть переобстеження у ВЛК, вищій за підпорядкуванням, ніж та, яка винесла рішення про непридатність. У разі зміни рішення комісії на "придатний" або "обмежено придатний" цих чоловіків можна буде мобілізувати.

Зняті з військового обліку ― як їх повертають

Зняті з військового обліку призовники, військовозобов'язані та резервісти зобов’язані знову стати на облік після того, як зникнуть обставини, через які відбулося зняття.

Знімають з військового обліку призовників:

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

які вибувають на строк більше ніж три місяці за межі України;

які взяті згідно з рішеннями комісії з питань приписки або призовної комісії на облік військовозобов'язаних;

які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу;

які припинили альтернативну (невійськову) службу в разі закінчення строку її проходження або достроково відповідно до законодавства;

які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів.

Знімають з військового обліку військовозобов'язаних:

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України до нового місця проживання;

які прийняті на службу до Національної поліції України, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;

які вибули на строк понад три місяці за межі України;

в інших випадках ― за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.

Знімають з військового обліку резервістів:

які вибувають в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України на нове місце проживання;

які прийняті на службу до Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, податкової міліції, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України;

які вибули на строк більше трьох місяців за межі України;

які звільнені зі служби у військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі;

в інших випадках ― за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України.

Військово-облікові документи. Фото: google.com

Чи можуть вручити повістку, якщо людина знята з військового обліку

Владислав Зайцев пояснив, що законодавством не встановлено, що особи, які мають право вручати повістки, перевіряють, чи стоїть чоловік на обліку, чи це особа з інвалідністю, і чи має відстрочку ― цим займається ТЦК.

"Вручити повістку можуть як знятій, так і виключеній з військового обліку особі. Річ у тому, що при врученні повістки уповноважені особи не встановлюють наявність або відсутність факту відстрочки від призову", ― пояснив юрист.

Як передбачено ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і новими правилами військового обліку, затвердженими Постановою № 1487, особа, якій вручили повістку, зобов’язана з’явитися за вказаною адресою у вказаний час, якщо не має поважних причин не прийти, таким чином, виключені й зняті з військового обліку особи можуть бути поставлені на облік.

Нагадаємо, ми повідомляли, як часто потрібно проходити ВЛК виключеним з військового обліку.

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