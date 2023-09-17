В ЗСУ пояснили, про які особливості військового обліку варто знати жінкам

Жінки на військовій службі. Фото: Facebook

Вже з 1 жовтня жінки деяких спеціальностей повинні стати на військовий облік. В першу чергу це стосується тих жінок, які мають медичну спеціальність.

Які документи необхідні для жінок, аби стати на облік розповіли в Сухопутних військах Збройних сил України.

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Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

"Постановка на військовий облік — це не мобілізація жінок медиків. Це виконання зміни до Закону та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі", ― підкреслили комунікаційники Сухопутних військ ЗСУ.

Які документи треба надати

Процедура реєстрації на військовий облік здійснюється в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Необхідні документи:

заява про взяття на облік;

паспорт або ID-картка;

ідентифікаційний номер;

документ про здобуття спеціальності/професії;

довідка з роботи із зазначенням спеціальності, за якою жінка працює;

свідоцтво про народження дітей/документ про опіку;

свідоцтво про шлюб;

фотокартки 3×4.

Як проходять медкомісію жінки

Після того, як жінка приходить до ТЦК для того, аби стати на військовий облік, на неї заводять особову справу. Далі її мають спрямувати на медкомісію, яка зробить висновок про придатність/непридатність до військової служби.

Медкомісія у військовозобов'язаних жінок має проходити так само, як і в чоловіків. Українок будуть оглядати наступні лікарі:

хірург;

терапевт;

невропатолог;

психіатр;

офтальмолог;

оториноларинголог;

стоматолог, дерматолог;

Єдина відмінність — жінки мають пройти ще огляд у гінеколога.

Раніше ми повідомляли, з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. Такі фахівчині, набувши статусу військовозобов'язаних, зможуть виїздити за кордон в обмеженому порядку.

Нагадуємо, адвокат розповів, кого точно не мобілізують восени.