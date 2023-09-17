В ВСУ объяснили, о каких особенностях военного учета следует знать женщинам
Уже с 1 октября женщины некоторых специальностей должны встать на военный учет. В первую очередь это касается тех женщин, которые имеют медицинскую специальность.
Какие документы необходимы для женщин, чтобы стать на учет, рассказали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.
Женщины, которым придется служить
Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.
"Постановка на военный учет — это не мобилизация женщин медиков. Это выполнение изменения в Закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве", ― подчеркнули коммуникационники Сухопутных войск ВСУ.
Какие документы нужно предоставить
Процедура регистрации военного учета осуществляется в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
Необходимые документы:
- заявление о взятии на учет;
- паспорт или ID-карта;
- идентификационный номер;
- документ о получении специальности/профессии;
- справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;
- свидетельство о рождении детей/документе об опеке;
- свидетельство о браке;
- фотографии 3×4.
Как проходят медкомиссию женщины
После того, как женщина приходит в ТЦК для того, чтобы стать на военный учет, на нее заводят личное дело. Далее она должна быть направлена на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе.
Медкомиссия у военнообязанных женщин должна проходить так же, как у мужчин. Украинок будут осматривать следующие врачи:
- хирург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- стоматолог, дерматолог;
Единственное отличие — женщины должны пройти еще осмотр у гинеколога.
Ранее мы сообщали, что с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет. Такие специалисте, приобретя статус военнообязанных, смогут выезжать за границу в ограниченном порядке.
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