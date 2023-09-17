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В ВСУ объяснили, о каких особенностях военного учета следует знать женщинам

17 сентября 2023 19:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ВСУ объяснили, о каких особенностях военного учета следует знать женщинам
Женщина на военной службе. Фото: Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Уже с 1 октября женщины некоторых специальностей должны встать на военный учет. В первую очередь это касается тех женщин, которые имеют медицинскую специальность.

Какие документы необходимы для женщин, чтобы стать на учет, рассказали в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

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Законом устанавливается, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

"Постановка на военный учет — это не мобилизация женщин медиков. Это выполнение изменения в Закон и обобщение данных об имеющемся резерве специалистов медицинской сферы в государстве", ― подчеркнули коммуникационники Сухопутных войск ВСУ.

Какие документы нужно предоставить

Процедура регистрации военного учета осуществляется в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Необходимые документы:

  • заявление о взятии на учет;
  • паспорт или ID-карта;
  • идентификационный номер;
  • документ о получении специальности/профессии;
  • справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;
  • свидетельство о рождении детей/документе об опеке;
  • свидетельство о браке;
  • фотографии 3×4.

Как проходят медкомиссию женщины

После того, как женщина приходит в ТЦК для того, чтобы стать на военный учет, на нее заводят личное дело. Далее она должна быть направлена на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности/непригодности к военной службе.

Медкомиссия у военнообязанных женщин должна проходить так же, как у мужчин. Украинок будут осматривать следующие врачи:

  • хирург;
  • терапевт;
  • невропатолог;
  • психиатр;
  • офтальмолог;
  • оториноларинголог;
  • стоматолог, дерматолог;

Единственное отличие — женщины должны пройти еще осмотр у гинеколога.

Ранее мы сообщали, что с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет. Такие специалисте, приобретя статус военнообязанных, смогут выезжать за границу в ограниченном порядке.

Напоминаем, адвокат рассказал, кого точно не мобилизуют осенью.

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