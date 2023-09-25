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Кого из украинцев могут вернуть на военный учет и принудительно мобилизовать

25 сентября 2023 19:18
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине — кого могут вернуть на военный учет
Военный учет мужчин в Украине. Фото: Новини.LIVE
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, должны стоять на военном учете и могут быть мобилизованы в ряды ВСУ. Многие граждане по причинам, определенным законом, исключаются из военного учета. Однако в законодательстве постоянно происходят изменения и дополнения. Именно поэтому некоторые могут вернуть на учет и при необходимости быть призваны на военную службу.

Об этом рассказал член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по миграционному праву, юрист-волонтер Горячей линии АЮУ по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением Владислав Зайцев в комментарии ZN.UA.

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Снят и исключен из военного учета — в чем разница

Для начала нужно разобраться в терминологии, ведь она в данном случае имеет принципиальное значение.

Так, действующий Закон Украины "О воинской обязанности и службе" содержит два понятия:

  • снятие с военного учета;
  • исключение из военного учета.

"Снятый с учета" означает, что человека "сняли" с одного места, но его могут "поставить" снова на другое. К примеру, согласно пп. 1 п. 2 ч. 5 ст. 37 вышеуказанного закона при смене места жительства человека снимают с военного учета. Однако она должна стать на военный учет на новом месте. Таким образом, лицо не теряет статус военнообязанного.

В то же время исключение из военного учета означает освобождение от статуса военнообязанного, призывника или резервиста. Такого гражданина не вправе мобилизовать.

 

Снят и исключен из военного учета — в чем разница
Военно-учетные документы. Фото: google.com

Кого исключают из военного учета в Украине

Следующие категории украинцев могут быть сняты с военного учета:

  • призванные или принятые на военную службу;
  • признаны ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета;
  • проходящие военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
  • осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
  • осужденные за преступление на время отбывания наказания в местах лишения свободы;
  • те, кто достиг предельного возраста пребывания в запасе;
  • военнослужащие или умершие военнообязанные;
  • те, кто отказался от украинского гражданства и покинул Украину.

Стоит отметить, что те мужчины, которых по состоянию здоровья признали непригодными к военной службе, снова могут встать на учет, если пройдут переобследования в ВВК выше по подчинению, чем вынесшая решение о непригодности. В случае смены решения комиссии на "пригодный" или "ограниченно пригодный" этих мужчин можно будет мобилизовать.

Снятые с военного учета — как их возвращают

Снятые с военного учета призывники, военнообязанные и резервисты обязаны снова встать на учет после исчезновения обстоятельств, по которым произошло снятие.

Снимают с военного учета призывников:

  • выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;
  • выбывающих на срок более трех месяцев за пределы Украины;
  • которые взяты согласно решениям комиссии по приписки или призывной комиссии на учет военнообязанных;
  • получившие воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса;
  • прекративших альтернативную (невоенную) службу в случае истечения срока ее прохождения или досрочно в соответствии с законодательством;
  • исполнившие обязанности службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов.

Снимают с военного учета военнообязанных:

  • выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины к новому месту жительства;
  • которые приняты на службу в Национальную полицию Украины, Службу судебной охраны, Государственное бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;
  • выбывших сроком более трех месяцев за пределы Украины;
  • в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины.

Снимают с военного учета резервистов:

  • выбывающих в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины на новое место жительства;
  • которые приняты на службу в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований, налоговую милицию, органы и подразделения гражданской защиты, Государственную уголовно-исполнительную службу Украины;
  • выбывших на срок более трех месяцев за пределы Украины;
  • уволенные со службы в военном резерве и не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;
  • в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины.

 

Как возвращают на военный учет
Военно-учетные документы. Фото: google.com

Могут ли вручить повестку, если человек снят с военного учета

Владислав Зайцев пояснил, что законодательством не установлено, что лица, имеющие право вручать повестки, проверяют, стоит ли человек на учете, это лицо с инвалидностью и имеет ли отсрочку ― этим занимается ТЦК.

"Вручить повестку могут как снятому, так и исключенному из военного учета лицу. Дело в том, что при вручении повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва", — пояснил юрист.

Как предусмотрено ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и новыми правилами военного учета, утвержденными Постановлением № 1487, лицо, которому вручили повестку, обязано явиться по указанному адресу в указанное время, если не имеет уважительных причин не прийти, таким образом, исключенные и снятые с военного учета лица могут быть поставлены на учет.

Напомним, мы сообщали, как часто нужно проходить ВВК исключенным из военного учета.

Раньше мы писали, где будут служить мужчины с ВИЧ и расстройствами психики.

Также мы рассказывали, в ВСУ объяснили, о каких особенностях военного учета следует знать женщинам.

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