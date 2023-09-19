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Здорові не воюють, хворі ризикують: як тепер працюватимуть ВЛК після перевірок

19 вересня 2023 11:46
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Здорові не воюють, хворі ризикують: як тепер працюватимуть ВЛК після перевірок
Військовозобов'язаний проходить медичну комісію. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Україні будуть перевіряти діяльність МСЕК і ВЛК, оскільки у зв’язку з наявністю корупційної складової хворі воюють, а здорові — відпочивають. Відтак за наказом Президента РНБО буде перевіряти рішення МСЕК та ВЛК щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, ухвалених у період воєнного стану.

Про перевірки МСЕК і ВЛК розповіла адвокатка Алла Цимановська в думці "Фокус"

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Цимановська наголосила, що діяльність МСЕК та ВЛК однозначно потребує втручання, перевірок та змін через корупцію, адже "хворі воюють, а здорові — відпочивають".

Відтак, 12 вересня український Президент Володимир Зеленський підписав Указ №576/2023, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 30 серпня 2023 року стосовно перевірки рішень військово-лікарських комісій.

А рішення РНБО своєю чергою передбачає перевірку обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) і військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, ухвалених у період дії правового режиму воєнного стану, тобто з 24 лютого 2022 року.

"Далі протягом трьох місяців новоутворені групи мають перевірити відповідні рішення МСЕК і ВЛК та в разі виявлення фактів необґрунтованого ухвалення таких рішень ініціювати їх перегляд і повідомити про це правоохоронним органам", — розповідає адвокатка. 

Вона додала, що наразі невідомо, наскільки ефективною буде ця глобальна перевірка.

"В окремих колах говорять про те, що масових змін там не відбудеться, але будуть зроблені деякі гучні показові викриття, як зазвичай і буває. Але, як кажуть, надія помирає останньою", — сказала Цимановська. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ДВС почала блокувати банківські карти ухилянтів. Також повідомляли, що все керівництво ВЛК Одеської області підозрюють у корупції. 

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