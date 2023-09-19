Здоровые не воюют, больные рискуют: как теперь ВВК будут работать после проверок

Военнообязанный проходит медицинскую комиссию. Фото: google.com

В Украине будут проверять деятельность МСЭК и ВВК, поскольку в связи с наличием коррупционной составляющей больные воюют, а здоровые отдыхают. Следовательно, по приказу Президента СНБО будет проверять решения МСЭК и ВВК по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятым в период военного положения.

О проверках МСЭК и ВВК рассказала адвокат Алла Цимановская во мнении "Фокус".

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Цимановская отметила, что деятельность МСЭК и ВВК однозначно нуждается в вмешательстве, проверках и изменениях из-за коррупции, ведь "больные воюют, а здоровые — отдыхают".

12 сентября украинский Президент Владимир Зеленский подписал Указ №576/2023, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 августа 2023 года относительно проверки решений военно-врачебных комиссий.

А решение СНБО в свою очередь предусматривает проверку обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВВК) по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятым в период действия правового режима военного положения, то есть с 24 февраля 2022 года.

"Далее в течение трех месяцев вновь созданные группы должны проверить соответствующие решения МСЭК и ВВК и в случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений инициировать их пересмотр и сообщить об этом правоохранительным органам", — рассказывает адвокат.

Она добавила, что пока неизвестно, насколько эффективна эта глобальная проверка.

"В отдельных кругах говорят о том, что массовых изменений там не произойдет, но будут сделаны некоторые громкие показательные разоблачения, как обычно и бывает. Но, как говорится, надежда умирает последней", — сказала Цымановская.

Напомним, ранее мы сообщали, что ДГС начала блокировать банковские карты уклонистов. Также сообщалось, что все руководство ВВК Одесской области подозревается в коррупции.