Отсрочка от мобилизации — на какой срок можно получить и от чего зависит

Военнообязанный украинец в территориальном центре комплектования. Фото: google.com

В Украине уже почти 600 дней идет военное положение и общая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки и могут быть призваны на военную службу. Однако есть граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию "Телеграф" объяснил украинцам, на какой срок может быть выдана отсрочка и кто может на нее претендовать.

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Так, по его словам, четко определенных сроков, на которые могут отсрочить мобилизацию, нет. ТЦК имеют право самостоятельно принимать такие решения по своему усмотрению.

"Сроки как таковые не предусмотрены. Это на рассмотрение ТЦК. Если, например, предоставляется отсрочка по состоянию здоровья, то, разумеется, это будет ориентировочное время, необходимое для того, чтобы человек вылечился", — пояснил Истомин.

Спикер ПОТЦК и СП отметил, что если отсрочка связана с уходом за больным членом семьи, то, как правило, она дается на полгода, после чего нужно повторно явиться в терцентр комплектования для сверки данных.

В то же время студентам очной формы предоставляют отсрочку до завершения учебы, однако часто — до завершения учебного года, поскольку возможны случаи, когда кого-то отчисляют.

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

Кто имеет отсрочку от мобилизации в октябре 2023 года

Согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" право на отсрочку имеют:

мужчины от 18 до 25 лет, имеющие статус призывников;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники, имеющие бронирование за государственными органами, предприятиями, учреждениями или организациями;

многодетные родители;

родители-одиночки;

непригодные по состоянию здоровья;

те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии);

лица с инвалидностью I-III групп;

граждане, недавно перенесшие операцию или имеющие значительные деформации костей;

лица непригодные по возрасту (не достигшие 18 лет или старше 60 лет);

лица, являющиеся опекунами лиц с инвалидностью/недееспособных лиц;

мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I-II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией;

лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, еще не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и названых родителей;

лица, которые ухаживают за родными с тяжелыми болезнями/инвалидностью I-II групп и нуждаются в постоянном уходе;

лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления или уже отбывших его;

мужчины и женщины, чьи близкие родственники погибли или считаются пропавшими без вести при выполнении мер по национальной безопасности и обороне;

лица, лишившиеся близких родственников во время их участия в АТО (военнослужащие, люди, которые имели отношение к обеспечению безопасности и обороны Украины и другие).

Отметим, что этот список не является исчерпывающим и не включает все категории и особенности случаев тех, кто освобождается от мобилизации.

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