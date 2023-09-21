Хто має право на відстрочку через інвалідність рідних — у ТЦК пояснили

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування оновлюють дані. Фото: МОТЦК та СП

Цього року в Україні були внесені зміни до законодавства щодо надання права на відстрочку від мобілізації особам, які доглядають за родичами з інвалідністю.

Хто тепер може отримати відстрочення, розповіла начальник служби зі зв'язків із громадськістю ЛОТЦК та СП Марія Левко в коментарі Zaxid.net.

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За її словами, відтепер є кілька умов для отримання відстрочки:

1. Перша умова — люди, які утримують:

дружину (чоловіка) з інвалідністю I, II або III групи;

батьків або батьків дружини/чоловіка з інвалідністю І чи ІІ групи.

2. Друга умова — ці люди з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних законом їх утримувати.

Право на відстрочку мають:

Опікуни людини з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною;

Ті, що доглядають людину, яка за висновком МСЕК або лікарської комісії потребує постійного догляду і не має інших близьких осіб, які можуть це робити.

У чому різниця між опікою та доглядом

Опіка встановлюється над недієздатною людиною, яка має стійкі психічні розлади та не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, за рішенням суду.

Догляд встановлюється над людиною, яка потребує стороннього догляду у зв’язку зі станом здоров’я чи інвалідністю, без звернення до суду за висновком МСЕК або лікарської комісії.

Згідно з ч. 6 ст. 13 ЗУ "Про соціальні послуги", догляд можна здійснювати тільки за членами своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, матір'ю або батьком старше 80 років, але не мають інвалідності.

Можна оформити догляд за людьми похилого віку з когнітивними порушеннями. Для цього обов'язково отримати висновок лікарської комісії медичної установи щодо необхідності догляду.

Надання відстрочки від мобілізації. Фото: google.com

Як підтвердити постійний догляд для відстрочки — важливий документ

За словами Романа Сімутіна, щоб підтвердити статус, військовозобов'язаному обов'язково слід мати важливий документ — довідку медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або висновок лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) — форма 80-4/0, в якому вказується, що особа потребує постійного догляду.

Правозахисник підкреслив, що без цих паперів неможливо що-небудь довести та підтвердити.

Додатковий доказ — це акт місцевого депутата про встановлення фактичного проживання з родичем на його адресу, якщо ви зареєстровані на різні адреси, але проживаєте разом.

Адвокат додав, якщо ви здійснюєте постійний догляд за дружиною/чоловіком, вашими батьками чи батьками дружини, то підтвердження факту постійного догляду не потрібне.

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