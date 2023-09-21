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Кто может получить отсрочку из-за опеки или ухода за родственником: в ТЦК объяснили

21 сентября 2023 06:36
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Кто имеет право на отсрочку из-за инвалидности родных — в ТЦК объяснили
Военнообязанные в территориальном центре комплектования обновляют данные. Фото: МОТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В этом году в Украине были внесены изменения в законодательство о предоставлении права на отсрочку от мобилизации лицам, ухаживающим за родственниками с инвалидностью.

Кто теперь может получить отсрочку, рассказала начальник службы по связям с общественностью ЛОТЦК и СП Мария Левко в комментарии Zaxid.net.

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Кто имеет право на отсрочку из-за инвалидности родных

По ее словам, теперь есть несколько условий для получения отсрочки:

1. Первое условие — люди, которые содержат:

  • жену (супругу) с инвалидностью I, II или III группы;
  • родителей или родителей жены/супруга с инвалидностью I или II группы.

2. Второе условие — эти люди с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных законом их содержать.

Право на отсрочку имеют:

  • попечители человека с инвалидностью, который суд признал недееспособным;
  • уход за человеком, который по заключению МСЭК или врачебной комиссии нуждается в постоянном уходе и не имеет других близких лиц, способных это делать.

В чем разница между опекой и уходом

Опека устанавливается над недееспособным человеком, который имеет стойкие психические расстройства и не способен осознавать значение своих действий и (или) управлять ими по решению суда.

Уход устанавливается над человеком, нуждающимся в постороннем уходе в связи с состоянием здоровья или инвалидностью, без обращения в суд за заключением МСЭК или врачебной комиссии.

Согласно ч. 6 ст. 13 ЗУ "О социальных услугах", уход можно осуществлять только за членами своей семьи, совместно проживающими, связанными общим бытом, имеющими взаимные права и обязанности, матерью или отцом старше 80 лет, но не имеющих инвалидности.

Можно оформить уход за пожилыми людьми с когнитивными нарушениями. Для этого обязательно получить заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости ухода.

 

Кто имеет право на отсрочку из-за инвалидности родных
Предоставление отсрочки от мобилизации. Фото: google.com

Как подтвердить постоянный уход для отсрочки — важный документ

По словам Романа Симутина, чтобы подтвердить статус, военнообязанному обязательно следует иметь важный документ — справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК) — форма 80-4/0, в котором указывается, что лицо нуждается в постоянном уходе.

Правозащитник подчеркнул, что без этих бумаг невозможно что-либо доказать и подтвердить.

Дополнительное доказательство — это акт местного депутата об установлении фактического проживания с родственником в его адрес, если вы зарегистрированы по разным адресам, но проживаете вместе.

Адвокат добавил, если вы осуществляете постоянный уход за женой/супругом, вашими родителями или родителями жены, то подтверждение факта постоянного ухода не требуется.

Раньше мы писали, кого не призовут принудительно в октябре 2023 года.

Напомним, мы сообщали, что следует делать, если студентам в ТЦК отказывают в праве на отсрочку от военной службы.

Также мы рассказывали, могут ли мобилизовать на военную службу без прохождения военно-врачебной комиссии.

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