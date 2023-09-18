Мобілізація в Україні — кого з чоловіків хочуть звільнити від служби в ЗСУ

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування оновлює свої дані. Фото: ЖОТЦК та СП

В Україні посилюють мобілізацію, розширюючи список тих, хто підлягає призову та перелік хвороб, з якими військовозобов’язаних можуть визнати придатними до служби. Водночас народні депутати вносять до парламенту законопроєкти, якими хочуть надати відстрочку деяким категоріям чоловіків.

Так, нещодавно був зареєстрований законопроєкт №9631-1 про внесення змін до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо забезпечення кожному права на захист в умовах воєнного стану.

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Що пропонують автори документа

Відповідно до даного проєкту закону, звільнити від служби в ЗСУ хочуть ще одну категорію громадян — адвокатів. Проте, щоб отримати таке право, правозахисники мають відповідати певним критеріям.

Надати відстрочку пропонують лише адвокатам, які відповідають двом умовам:

офіційно зареєстровані у Єдиному реєстрі адвокатів України;

які не припиняли діяльність під час воєнного стану.

Як зазначають автори закону, він необхідний для того, щоб забезпечити кожного громадянина країни правом на захист в умовах воєнного стану. Також вважається, що прийняття документа сприятиме реалізації процесуального принципу змагальності сторін в судовому процесі.

Надання відстрочки військовозобов'язаним чоловікам. Фото: ООТЦК та СП

Звільнення адвокатів від мобілізації — що ще відомо

Варто зазначити, що це не перший законопроєкт, яким пропонується звільнити адвокатів від військової служби. Це альтернативний варіант урегулювання питання.

Адже основним проєктом №9631 від 21.08.2023 (Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо забезпечення кожному права на захист в умовах воєнного стану) пропонувалася відстрочка від мобілізації для адвокатів, що мають стаж адвокатської діяльності не менше 10 років та тих, хто включений до Реєстру адвокатів, що надають безоплатну вторинну правничу допомогу.

Крім того, до Верховної Ради внесено проєкт закону №9644 від 23.08.2023 про внесення змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо доповнення переліку військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації). Ним також пропонується запровадити відстрочку від мобілізації для адвокатів.

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