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Еще одна категория украинцев может получить право на отсрочку: какие условия

18 сентября 2023 17:37
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — кого из мужчин хотят освободить от службы в ВСУ
Военнообязанный в территориальном центре комплектования обновляет свои данные. Фото: ЖОТЦК и СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине усиливают мобилизацию, расширяя список подлежащих призыву и перечень болезней, с которыми военнообязанных могут признать пригодными к службе. В то же время, народные депутаты вносят в парламент законопроекты, которыми хотят предоставить отсрочку некоторым категориям мужчин.

Так, недавно был зарегистрирован законопроект №9631-1 о внесении изменений в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" об обеспечении каждому права на защиту в условиях военного положения.

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Что предлагают авторы документа

Согласно данному проекта закона, освободить от службы в ВСУ хотят еще одну категорию граждан — адвокатов. Однако чтобы получить такое право, правозащитники должны отвечать определенным критериям.

Предоставить отсрочку предлагают только адвокатам, отвечающим двум условиям:

  • официально зарегистрированы в Едином реестре адвокатов Украины;
  • не прекращали деятельность во время военного положения.

Как отмечают авторы закона, он необходим для обеспечения каждого гражданина страны правом на защиту в условиях военного положения. Также считается, что принятие документа будет способствовать реализации процессуального принципа состязательности сторон в судебном процессе.

 

Освобождение адвокатов от мобилизации— что известно
Предоставление отсрочки военнообязанным мужчинам. Фото: ООТЦК и СП

Освобождение адвокатов от мобилизации — что еще известно

Следует отметить, что это не первый законопроект, которым предлагается освободить адвокатов от военной службы. Это альтернативный вариант урегулирования вопроса.

Ведь основным проектом №9631 от 21.08.2023 (Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по обеспечению каждому праву на защиту в условиях военного положения) предлагалась отсрочка от мобилизации для адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее 10 лет и тех, кто включен в Реестр адвокатов, оказывающих безвозмездную вторичную юридическую помощь.

Кроме того, в Верховную Раду внесен проект закона №9644 от 23.08.2023 о внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (о дополнении перечня военнообязанных, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации). Им предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов.

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Напомним, мы писали, могут ли призвать волонтеров в ряды ВСУ.

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