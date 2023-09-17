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Мобілізація в Україні: пенсіонери почали отримувати повістки

17 вересня 2023 04:13
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобілізація в Україні: пенсіонери почали отримувати повістки
Повістка в руках у військового. Фото: ТЦК
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні другий рік поспіль триває повномасштаббна війна. В країні діє воєнний стан та триває загальна мобілізація. Повістки вручаються чоловікам віком від 18 до 60 років. При чому територіальні центри комплектування (ТЦК) почали вручати повістки та пенсіонерам.

Адвокат Артем Заїка у TikTok пояснив ситуацію.

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За словами адвоката, бувають випадки, коли представники ТЦК вручають повістку чоловікам, попри те, що у них є 1,2 чи 3 група інвалідності, і це підтверджується пенсійним посвідченням. Але таким громадянам все одно вручають повістку та зобов’язують з’явитися до ТЦК.

Справа у тому, що таким громадянам також потрібно стати на військовий облік та пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка й має підтвердити непридатність за станом здоров’я громадянина до військової служби.

Якщо його визнають обмежено придатним за станом здоров’я, то в період воєнного стану він може нести військову службу, але не на передовій, а, наприклад, у тилу.

Нагадаємо, начальник Кременчуцького районного ТЦ та СП полковник Роман Сушко розповів, що з початку повномасштабного вторгнення в основному призивалися добровольці, але сьогодні добровольців приблизно 10% від усіх, кого мобілізують.

Україні має вистачити людського військового потенціалу, щоб здобути перемогу у війні з окупантами. Адже, якщо українці залишаться без армії, то втратять державу.

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