Загальна мобілізація: чи вистачить в Україні людей для перемоги у війні з РФ
Україні має вистачити людського військового потенціалу, щоб здобути перемогу у війні з окупантами. Адже, якщо українці залишаться без армії, то втратять державу.
Про це розповів ексречник Генштабу ЗСУ, воєнний експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю ТСН.ua.
Основна місія Генштабу
"Ключова місія, яка реалізовується українським Генштабом – збереження життя та здоров'я українських військовослужбовців. Мета місії очевидна. Якщо ми втратимо армію, то ми втратимо Україну", — зазначив експерт.
Потреба в мобілізації
"Ще дві місії — знищення ворожого потенціалу та визволення українських територій. Зараз відбуваються планові заходи в рамках мобілізації – це природний процес. Через інтенсивність бойових дій Україна має втрати, хоча вони й незрівнянно менші, ніж у ворога", — підсумував Селезньов.
Раніше начальник Кременчуцького районного ТЦ та СП полковник Роман Сушко розповів, що з початку повномасштабного вторгнення в основному призивалися добровольці, але сьогодні добровольців приблизно 10% від усіх, кого мобілізують.
Також повідомлялося, що чоловіки, яким уже виповнилося 27 років, але вони не служили в армії, можуть отримати військовий білет у Територіальному військовому комісаріаті та Службі призову.