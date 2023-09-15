Загальна мобілізація: чи вистачить в Україні людей для перемоги у війні з РФ

Ключова місія Генштабу — збереження життя та здоров'я військовослужбовців. Фото: УНІАН

Україні має вистачити людського військового потенціалу, щоб здобути перемогу у війні з окупантами. Адже, якщо українці залишаться без армії, то втратять державу.

Про це розповів ексречник Генштабу ЗСУ, воєнний експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю ТСН.ua.

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Основна місія Генштабу

"Ключова місія, яка реалізовується українським Генштабом – збереження життя та здоров'я українських військовослужбовців. Мета місії очевидна. Якщо ми втратимо армію, то ми втратимо Україну", — зазначив експерт.

Потреба в мобілізації

"Ще дві місії — знищення ворожого потенціалу та визволення українських територій. Зараз відбуваються планові заходи в рамках мобілізації – це природний процес. Через інтенсивність бойових дій Україна має втрати, хоча вони й незрівнянно менші, ніж у ворога", — підсумував Селезньов.

Раніше начальник Кременчуцького районного ТЦ та СП полковник Роман Сушко розповів, що з початку повномасштабного вторгнення в основному призивалися добровольці, але сьогодні добровольців приблизно 10% від усіх, кого мобілізують.

Також повідомлялося, що чоловіки, яким уже виповнилося 27 років, але вони не служили в армії, можуть отримати військовий білет у Територіальному військовому комісаріаті та Службі призову.