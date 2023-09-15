Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Загальна мобілізація: чи вистачить в Україні людей для перемоги у війні з РФ arrow

Загальна мобілізація: чи вистачить в Україні людей для перемоги у війні з РФ

15 вересня 2023 19:14
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Загальна мобілізація: чи вистачить в Україні людей для перемоги у війні з РФ
Ключова місія Генштабу — збереження життя та здоров'я військовослужбовців. Фото: УНІАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Україні має вистачити людського військового потенціалу, щоб здобути перемогу у війні з окупантами. Адже, якщо українці залишаться без армії, то втратять державу.

Про це розповів ексречник Генштабу ЗСУ, воєнний експерт Владислав Селезньов в інтерв’ю ТСН.ua.

Читайте також:

Основна місія Генштабу

"Ключова місія, яка реалізовується українським Генштабом – збереження життя та здоров'я українських військовослужбовців. Мета місії очевидна. Якщо ми втратимо армію, то ми втратимо Україну", — зазначив експерт.

Потреба в мобілізації

"Ще дві місії — знищення ворожого потенціалу та визволення українських територій. Зараз відбуваються планові заходи в рамках мобілізації – це природний процес. Через інтенсивність бойових дій Україна має втрати, хоча вони й незрівнянно менші, ніж у ворога", — підсумував Селезньов.

Раніше начальник Кременчуцького районного ТЦ та СП полковник Роман Сушко розповів, що з початку повномасштабного вторгнення в основному призивалися добровольці, але сьогодні добровольців приблизно 10% від усіх, кого мобілізують.

Також повідомлялося, що чоловіки, яким уже виповнилося 27 років, але вони не служили в армії, можуть отримати військовий білет у Територіальному військовому комісаріаті та Службі призову.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Чи стануть на військовий облік жінки-депутати: відповідь нардепа ВРУ

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз