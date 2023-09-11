Як чоловікам, які не служили, отримати військовий квиток

Процедура вручення повістки військовозобов'язаному українцю. Фото: facebook.com/DF.Avangard

В Україні триває загальна мобілізація. У зв'язку з цим усі військовозобов’язані чоловіки повинні мати на руках військовий квиток. Такий квиток під час дії воєнного стану може замінити низку важливих документів.

Про це йдеться в у Законі України "Про військовий обов'язок та військову службу".

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Коли видають військовий квиток

За законом військовий квиток видають районні чи міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у разі:

призову або прийняття на військову службу;

зарахування до військових вузів та військових навчальних підрозділів вищої освіти;

прийняття на службу у військовому резерві ЗСУ та інших утворених відповідно до закону військових формуваннях;

припинення альтернативної (невійськової) служби, якщо минув термін її проходження;

зняття з військового обліку за станом здоров'я;

позбавлення військового звання офіцерського складу.

Українцям можуть повторно видати військовий квиток. Це можливо, якщо:

квиток не придатний для подальшого користування, його було знищено під час стихійного лиха чи втрачено через крадіжку;

власник документа змінив прізвище, ім'я та по батькові.

У деяких випадках українцям, у яких відсутній військовий квиток, може бути видано тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Такий документ може бути наданий таким категоріям громадян:

тим, хто включений до військового обліку як військовозобов'язаний та має первинні військові звання офіцерського складу запасу (до отримання особових справ);

тим, хто втратив військовий квиток (до його відновлення);

тим, хто не служив в армії (навчальні збори) та не має військово-облікової спеціальності;

тим, хто визнаний непридатним для військової служби у мирний час та обмежено придатним для військової служби у воєнний час за станом здоров'я;

тим, хто звільнений із місць позбавлення волі.

Оскільки в Україні як чоловіки, так і жінки можуть проходити військову службу, тимчасове посвідчення видається також військовозобов'язаним жінкам.

Як отримати військовий квиток

Особи, яким уже виповнилося 27 років, але вони не служили в армії, також мають змогу отримати військовий квиток. Для цього їм необхідно звернутися до Територіального військового комісаріату та Служби призову та надати такий пакет документів:

заяву;

копію паспорта та ідентифікаційного коду;

копію документа про освіту (за наявності);

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтва про народження дитини (за наявності);

приписне свідоцтво;

медичну карту;

три фотографії розміром 3х4.

Кого з чоловіків можуть мобілізувати в Україні

Мобілізації підлягають одразу кілька категорій українців, а саме:

резервісти;

військовозобов'язані;

особи із запасу віком від 18 до 60 років;

придатні за станом здоров’я;

чоловіки віком від 18 до 27 років можуть бути мобілізовані, якщо вже проходили строкову службу або віднесені до служби запасу другої черги.

Призвати можуть також військових, які проходили строкову службу; офіцерів запасу, резервістів, інших осіб із досвідом служби; громадян, які не проходили військову службу; обмежено придатних під час воєнного стану.

Раніше ми розповідали, за законом студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Проте нещодавно з'явився законопроєкт, який вносить певні зміни щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року у Верховній Раді з'явився новий законопроєкт щодо Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Його головна зміна стосується студентів та працівників освітньої галузі.