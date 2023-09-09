Відсутність військового квитка у чоловіків: чим це може загрожувати

Військовий квиток у руках. Фото: te.20minut.ua

В Україні військовий квиток набув величезного значення для чоловіків. Якщо у вас немає цього документа, багато дверей можуть залишатися зачиненими: працевлаштування, навчання, укладення шлюбу та інше.

Про це повідомив директор ЮК Winner Ігор Ясько.

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Ясько зазначив, що втрата або пошкодження військового квитка може коштувати вам штраф у розмірі від 510 до 850 грн. При цьому він уточнив, що наявність неполадок з військовим обліком може спричинити штраф, і ви потрапите на військовий облік. Але це не автоматично гарантує мобілізацію.

Також експерт зазначив, що наявність військового квитка може бути необхідною за певних медичних послуг. Зокрема, для тривалого лікування чи запланованих операцій знадобиться надання військового документа.

Однак відмова у госпіталізації можлива лише за певних умов, таких як завантаження лікарні на 70% для терапевтичного профілю або 50% для хірургічного. Винятки також можуть бути зроблені на підставі рішень військової адміністрації регіону чи міста Києва залежно від ситуації.

Кого можуть мобілізувати в Україні

В Україні є певні категорії чоловіків, яких можуть призвати на мобілізацію. До них відносяться:

люди, що входять до резерву;

ті, хто має проходити військову службу;

чоловіки із запасу віком від 18 до 60 років;

ті, хто визнаний здоровими та придатними до військової служби;

молоді люди віком від 18 до 27 років, які вже служили в армії або входять до резерву другої категорії.

Нагадаємо, що в Міноборони України мають намір запровадити електронний військовий квиток, створити єдиний реєстр призовників та цифровізувати всі процеси військово-лікарських комісій. Відповідну заяву зробив новий міністр оборони Рустем Умеров під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради.

Також ми повідомляли, що під час воєнного стану в Україні при одруженні, розлученні чи отриманні інших державних послуг у військовозобов'язаних чоловіків можуть вимагати військовий квиток. Звідси виникає питання: що робити, якщо військового квитка немає і чи відмовлять реєструвати шлюб, чи розлучення у такому разі.