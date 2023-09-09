Отсутствие военного билета у мужчин: чем это может грозить

Военный билет в руках. Фото: te.20minut.ua

В Украине военный билет приобрел огромное значение для мужчин. Если у вас нет этого документа, многие двери могут оставаться закрытыми: трудоустройство, обучение, заключение брака и прочее.

Об этом сообщил директор ЮК Winner Игорь Ясько.

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Ясько указал, что потеря или повреждение военного билета может стоить вам штрафа в размере от 510 до 850 грн. При этом, он уточнил, что наличие неполадок с военным учетом может повлечь за собой штраф, и вы попадете на военный учет. Но это не автоматически гарантирует мобилизацию.

Также эксперт отметил, что наличие военного билета может быть необходимым при определенных медицинских услугах. В частности, для длительного лечения или запланированных операций потребуется предоставление военного документа.

Однако отказ в госпитализации возможен только при определенных условиях, таких как загрузка больницы на 70% для терапевтического профиля или 50% для хирургического. Исключения также могут быть сделаны на основании решений военной администрации региона или города Киева, в зависимости от ситуации.

Кого могут мобилизовать в Украине

В Украине существуют определенные категории мужчин, которых могут призвать на мобилизацию. К ним относятся:

люди, входящие в резерв;

те, кто обязан проходить военную службу;

мужчины из запаса в возрасте от 18 до 60 лет;

те, кто признаны здоровыми и пригодными к военной службе;

молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, которые уже служили в армии или входят в резерв второй категории.

Напомним, что в Минобороны Украины намерены внедрить электронный военный билет, создать единый реестр призывников и цифровизировать все процессы военно-врачебных комиссий. Соответствующее заявление сделал новый министр обороны Рустем Умеров во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады.

Также мы сообщали, что во время военного положения в Украине при женитьбе, разводе или получении других государственных услуг у военнообязанных мужчин могут потребовать военный билет. Отсюда возникает вопрос: что делать, если военного билета нет и откажут ли регистрировать брак или развод в таком случае.