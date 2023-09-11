Как мужчинам, которые не служили, получить военный билет
В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В связи с этим все военнообязанные мужчины должны иметь на руках военный билет. Такой билет может во время действия военного положения заменить ряд важных документов.
Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Когда выдают военный билет
По закону военный билет выдают районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки в случае:
- призыва или принятия на военную службу;
- зачисления в военные вузы и военные учебные подразделения высшего образования;
- принятия на службу в военном резерве ВСУ и других образованных в соответствии с законом военных формированиях;
- прекращения альтернативной (невоенной) службы, если истек срок ее прохождения;
- снятия с военного учета по состоянию здоровья;
- лишения воинского звания офицерского состава.
Украинцам могут выдать военный билет. Это возможно, если:
- билет не пригоден для дальнейшего пользования, он был уничтожен во время стихийного бедствия или потерян из-за кражи;
- владелец документа сменил фамилию, имя и отчество.
В некоторых случаях украинцам, у которых отсутствует военный билет, может быть выдано временное удостоверение военнообязанного.
Такой документ может быть выдан следующим категориям граждан:
- тем, кто включен в военный учет как военнообязанный и имеет первоначальные воинские звания офицерского состава запаса (до получения личных дел);
- тем, кто потерял военный билет (до восстановления);
- тем, кто не служил в армии (учебные зборы) и не имеет военно-учетной специальности;
- тем, кто признан непригодным для военной службы в мирное время и ограничено пригодным для военной службы в военное время по состоянию здоровья;
- тем, кто освобожден из мест лишения свободы.
Поскольку в Украине как мужчины, так и женщины могут проходить военную службу, временное удостоверение также выдается военнообязанным женщинам.
Как получить военный билет
Лица, которым уже исполнилось 27 лет, но они не служили в армии, также могут получить военный билет. Для этого им необходимо обратиться в Территориальный военный комиссариат и Службу призыва и предоставить следующий пакет документов:
- заявление;
- копию паспорта и идентификационного кода;
- копию документа об образовании (при наличии);
- копию свидетельства о браке (при наличии);
- копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии);
- приписное свидетельство;
- медицинскую карту;
- три фотографии размером 3х4.
Кого из мужчин могут мобилизовать в Украине
Мобилизации подлежат сразу несколько категорий украинцев, а именно:
- резервисты;
- военнообязанные;
- лица из запаса от 18 до 60 лет;
- пригодные по состоянию здоровья;
- мужчины от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы, если уже проходили срочную службу или отнесены к службе запаса второй очереди.
Призвать могут также военных, проходивших срочную службу; офицеров запаса, резервистов, других лиц с опытом службы; граждан, не проходивших военную службу; ограниченно пригодных во время военного положения.
Ранее мы рассказывали, что по закону студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако недавно появился законопроект, вносящий определенные изменения в этой ситуации.
Напомним, что в сентябре 2023 года в Верховной Раде появился новый законопроект по Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Его главное изменение касается студентов и работников образовательной отрасли.