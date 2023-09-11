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Как мужчинам, которые не служили, получить военный билет

11 сентября 2023 08:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Как мужчинам, которые не служили, получить военный билет
Процедура вручения повестки военнообязанному украинцу. Фото: facebook.com/DF.Avangard
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В связи с этим все военнообязанные мужчины должны иметь на руках военный билет. Такой билет может во время действия военного положения заменить ряд важных документов.

Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Когда выдают военный билет

По закону военный билет выдают районные или городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки в случае:

  • призыва или принятия на военную службу;
  • зачисления в военные вузы и военные учебные подразделения высшего образования;
  • принятия на службу в военном резерве ВСУ и других образованных в соответствии с законом военных формированиях;
  • прекращения альтернативной (невоенной) службы, если истек срок ее прохождения;
  • снятия с военного учета по состоянию здоровья;
  • лишения воинского звания офицерского состава.

Украинцам могут выдать военный билет. Это возможно, если:

  • билет не пригоден для дальнейшего пользования, он был уничтожен во время стихийного бедствия или потерян из-за кражи;
  • владелец документа сменил фамилию, имя и отчество.

В некоторых случаях украинцам, у которых отсутствует военный билет, может быть выдано временное удостоверение военнообязанного.

Такой документ может быть выдан следующим категориям граждан:

  • тем, кто включен в военный учет как военнообязанный и имеет первоначальные воинские звания офицерского состава запаса (до получения личных дел);
  • тем, кто потерял военный билет (до восстановления);
  • тем, кто не служил в армии (учебные зборы) и не имеет военно-учетной специальности;
  • тем, кто признан непригодным для военной службы в мирное время и ограничено пригодным для военной службы в военное время по состоянию здоровья;
  • тем, кто освобожден из мест лишения свободы.

Поскольку в Украине как мужчины, так и женщины могут проходить военную службу, временное удостоверение также выдается военнообязанным женщинам.

Как получить военный билет

Лица, которым уже исполнилось 27 лет, но они не служили в армии, также могут получить военный билет. Для этого им необходимо обратиться в Территориальный военный комиссариат и Службу призыва и предоставить следующий пакет документов:

  • заявление;
  • копию паспорта и идентификационного кода;
  • копию документа об образовании (при наличии);
  • копию свидетельства о браке (при наличии);
  • копию свидетельства о рождении ребенка (при наличии);
  • приписное свидетельство;
  • медицинскую карту;
  • три фотографии размером 3х4.

Кого из мужчин могут мобилизовать в Украине

Мобилизации подлежат сразу несколько категорий украинцев, а именно:

  • резервисты;
  • военнообязанные;
  • лица из запаса от 18 до 60 лет;
  • пригодные по состоянию здоровья;
  • мужчины от 18 до 27 лет могут быть мобилизованы, если уже проходили срочную службу или отнесены к службе запаса второй очереди.

Призвать могут также военных, проходивших срочную службу; офицеров запаса, резервистов, других лиц с опытом службы; граждан, не проходивших военную службу; ограниченно пригодных во время военного положения.

Ранее мы рассказывали, что по закону студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако недавно появился законопроект, вносящий определенные изменения в этой ситуации.

Напомним, что в сентябре 2023 года в Верховной Раде появился новый законопроект по Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Его главное изменение касается студентов и работников образовательной отрасли.

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