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Всеобщая мобилизация: хватит ли в Украине людей для победы в войне с РФ

15 сентября 2023 19:14
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Общая мобилизация: хватит ли в Украине людей для победы в войне с РФ
Ключевая миссия Генштаба — сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Фото: УНИАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Украине должно хватить человеческого военного потенциала, чтобы одержать победу в войне с оккупантами. Ведь если украинцы останутся без армии, то лишатся государства.

Об этом рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в интервью ТСН.ua.

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Основная миссия Генштаба

"Ключевая миссия, которая реализуется украинским Генштабом — сохранение жизни и здоровья украинских военнослужащих. Цель миссии очевидна. Если мы потеряем армию, то мы потеряем Украину", — отметил эксперт.

Потребность в мобилизации

"Еще две миссии — уничтожение вражеского потенциала и освобождение украинских территорий. Сейчас проходят плановые мероприятия в рамках мобилизации — это естественный процесс. Из-за интенсивности боевых действий Украина имеет потери, хотя они и несравнимо меньше, чем у врага", — подытожил Селезнев.

Ранее начальник Кременчугского районного ТЦ и СП полковник Роман Сушко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в основном призывались добровольцы, но сегодня добровольцев примерно 10% от всех, кого мобилизуют.

Также сообщалось, что мужчины, которым исполнилось 27 лет, но они не служили в армии, могут получить военный билет в Территориальном военном комиссариате и Службе призыва.

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