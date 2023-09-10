Кто из женщин должен стать на военный учет с 1 октября: инфографика

Военнообязанные женщины. Фото: google

С 1 октября 2023 года вступает в силу закон, предусматривающий взятие женщин-медиков на военный учет. В то же время это не означает мобилизацию — такой шаг нужен для того, чтобы понимать общие данные о резерве специалистов в медицинской сфере.

Об этом говорится в материале "Слово и Дело".

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Следовательно, на военный учет должны стать женщины-медики от 18 до 60 лет. Речь идет о врачах, медсестрах, стоматологах, акушерах и фармацевтах.

Имея документы, такие женщины должны прийти в ТЦК и СП, а также пройти медицинскую комиссию. В то же время такой шаг не обязательно означает мобилизацию. Прежде всего, это необходимо для обобщения данных о резерве медиков. Вместе с тем таких женщин могут в будущем призвать на военную службу.

Инфографика издания "Слово и Дело"

Напомним, с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет. В то же время, работодатели обязаны информировать ТЦК и ЦЗ о таких работницах, имеющих соответствующее образование.

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