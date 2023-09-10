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Кто из женщин должен стать на военный учет с 1 октября: инфографика

10 сентября 2023 10:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Кто из женщин должен стать на военный учет с 1 октября: инфографика
Военнообязанные женщины. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С 1 октября 2023 года вступает в силу закон, предусматривающий взятие женщин-медиков на военный учет. В то же время это не означает мобилизацию — такой шаг нужен для того, чтобы понимать общие данные о резерве специалистов в медицинской сфере.

Об этом говорится в материале "Слово и Дело".

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Кто из женщин должен стать на военный учет с 1 октября 2023 года

Следовательно, на военный учет должны стать женщины-медики от 18 до 60 лет. Речь идет о врачах, медсестрах, стоматологах, акушерах и фармацевтах.

Имея документы, такие женщины должны прийти в ТЦК и СП, а также пройти медицинскую комиссию. В то же время такой шаг не обязательно означает мобилизацию. Прежде всего, это необходимо для обобщения данных о резерве медиков. Вместе с тем таких женщин могут в будущем призвать на военную службу.

Военный учет для женщин
Инфографика издания "Слово и Дело"

Напомним, с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на военный учет. В то же время, работодатели обязаны информировать ТЦК и ЦЗ о таких работницах, имеющих соответствующее образование.

Ранее мы писали о том, кто из женщин не сможет выезжать за границу с 1 октября 2023 года.

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