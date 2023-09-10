Роботодавці будуть повідомляти ТЦК про жінок, які мають стати на військовий облік: деталі

Військовозобов'язані жінки. Фото: google

Відомо, що з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. У той же час, роботодавці зобов'язані інформувати ТЦК та ЦЗ про таких працівниці, котрі мають відповідну освіту.

Про це йдеться у матеріалі видання GSMinfo.

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Відтак, жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року, якщо вони цього не зробили.

Однак, саме роботодавців зобов'язали повідомляти територіальні центри комплектування та центри соціального захисту населення про працівниць, які мають таку освіту. Згідно з цим, військкомати мають право викликати жінок для того, щоб ті стали на військовий облік, через їхніх роботодавців.

Варто зазначати, що постановка на військовий облік не обов'язково призводить до мобілізації.

Штрафи за невиконання вимог

У той же час, жінок, які не з'являться до військкомату без поважних причин, можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Це, зокрема, передбачає накладання штрафу від 850 до 1700 грн.

Однак, більш серйозні випадки можуть стати приводом до кримінальної відповідальності. Покарання за це передбачає штраф від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до року виправних робіт.

Пільговий період

Повідомляється, що жінкам, які здобули медичну освіту до 30 грудня 2022 року, передбачено пільговий період. Згідно з ним, вони мають право працювати як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

Перехідний період

Для жінок, які здобули освіту до набрання чинності законодавчих змін 30 грудня 2022 року, передбачено пільговий період. Вони мають право до кінця 2026 року працювати як невійськовозобов’язані.

Нагадаємо, чи будуть жінок-медиків повертати з-за кордону.

Додамо, раніше ми писали про те, хто з жінок не зможе виїжджати за кордон з 1 жовтня 2023 року.