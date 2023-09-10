Работодатели будут сообщать ТЦК о женщинах, которые должны стать на военный учет: детали

Военнообязанные женщины. Фото: google

Известно, что с 1 октября 2023 года женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование должны стать на военный учет. В то же время, работодатели обязаны информировать ТЦК и ЦЗ о таких работницах, имеющих соответствующее образование.

Об этом идет речь в материале издания GSMinfo.

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Следовательно, женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование должны стать на военный учет с 1 октября 2023 года, если они этого не сделали.

Однако именно работодателей обязали сообщать территориальные центры комплектования и центры социальной защиты населения о работницах, которые имеют такое образование. Согласно этому, военкоматы имеют право вызывать женщин для того, чтобы те стали на военный учет, через их работодателей.

Следует отметить, что постановка на военный учет не обязательно приводит к мобилизации.

Штрафы за невыполнение требований

В то же время женщин, которые не явятся в военкомат без уважительных причин, могут привлечь к административной ответственности. Это, в частности, предусматривает наложение штрафа от 850 до 1700 грн.

Однако более серьезные случаи могут стать поводом к уголовной ответственности. Наказание за это предусматривает штраф от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или до года исправительных работ.

Льготный период

Сообщается, что женщинам, получившим медицинское образование до 30 декабря 2022, предусмотрен льготный период. Согласно ему, они имеют право работать как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Переходный период

Для женщин, получивших образование до вступления в силу законодательных изменений 30 декабря 2022 года, предусмотрен льготный период. Они имеют право до конца 2026 года работать как невоеннообязанные.

Напомним, будут ли женщин-медиков возвращать из-за границы.

Ранее мы писали о том, кто из женщин не сможет выезжать за границу с 1 октября 2023 года.