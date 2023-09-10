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Хто з жінок повинен стати на військовий облік з 1 жовтня: інфографіка

10 вересня 2023 10:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Хто з жінок повинен стати на військовий облік з 1 жовтня: інфографіка
Військовозобов'язані жінки. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

З 1 жовтня 2023 року набирає чинності закон, який передбачає взяття жінок-медиків на військовий облік. У той же час, це не означає мобілізацію — такий крок треба для того, щоб розуміти загальні дані про резерв спеціалістів у медичній сфері. 

Про це йдеться у матеріалі видання "Слово і Діло". 

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Відтак, на військовий облік мають стати жінки-медики віком від 18 до 60 років. Йдеться про лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок та фармацевтів. 

Маючи документи, такі жінки повинні прийти до ТЦК та СП, а також пройти медичну комісію. Водночас, такий крок не обов'язково означає мобілізацію. Перш за все, це потрібно для узагальнення даних про резерв медиків. Разом з тим, таких жінок можуть у майбутньому призвати на військову службу. 

Військовий облік для жінок
Інфографіка видання "Слово і Діло"

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. У той же час, роботодавці зобов'язані інформувати ТЦК  та ЦЗ про таких працівниці, котрі мають відповідну освіту. 

Додамо, раніше ми писали про те, хто з жінок не зможе виїжджати за кордон з 1 жовтня 2023 року. 

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