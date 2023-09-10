Хто з жінок повинен стати на військовий облік з 1 жовтня: інфографіка

Військовозобов'язані жінки. Фото: google

З 1 жовтня 2023 року набирає чинності закон, який передбачає взяття жінок-медиків на військовий облік. У той же час, це не означає мобілізацію — такий крок треба для того, щоб розуміти загальні дані про резерв спеціалістів у медичній сфері.

Про це йдеться у матеріалі видання "Слово і Діло".

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Хто з жінок має стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року

Відтак, на військовий облік мають стати жінки-медики віком від 18 до 60 років. Йдеться про лікарів, медсестер, стоматологів, акушерок та фармацевтів.

Маючи документи, такі жінки повинні прийти до ТЦК та СП, а також пройти медичну комісію. Водночас, такий крок не обов'язково означає мобілізацію. Перш за все, це потрібно для узагальнення даних про резерв медиків. Разом з тим, таких жінок можуть у майбутньому призвати на військову службу.

Інфографіка видання "Слово і Діло"

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року жінки, які мають медичну чи фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік. У той же час, роботодавці зобов'язані інформувати ТЦК та ЦЗ про таких працівниці, котрі мають відповідну освіту.

Додамо, раніше ми писали про те, хто з жінок не зможе виїжджати за кордон з 1 жовтня 2023 року.