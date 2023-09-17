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Мобилизация в Украине: пенсионеры начали получать повестки

17 сентября 2023 04:13
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мобилизация в Украине: пенсионеры начали получать повестки
Повестка в руках военного. Фото: ТЦК
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год продолжается полномасштаббная война. В стране действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Повестки вручаются мужчинам от 18 до 60 лет. Причем территориальные центры комплектования (ТЦК) начали вручать повестки и пенсионерам.

Адвокат Артём Заика в TikTok объяснил ситуацию.

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По словам адвоката, бывают случаи, когда представители ТЦК вручают повестку мужчинам, несмотря на то, что у них есть 1,2 или 3 группа инвалидности, и это подтверждается пенсионным удостоверением. Но таким гражданам все равно вручают повестку и обязывают явиться в ТЦК.

Дело в том, что таким гражданам также нужно стать на военный учет и пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая должна подтвердить непригодность по состоянию здоровья гражданина к военной службе.

Если его признают ограниченно пригодным по состоянию здоровья, то в период военного положения он может нести военную службу, но не на передовой, а, например, в тылу.

Напомним, начальник Кременчугского районного ТЦ и СП полковник Роман Сушко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения в основном призывались добровольцы, но сегодня добровольцев примерно 10% всех, кого мобилизуют.

Украине должно хватить человеческого военного потенциала, чтобы одержать победу в войне с оккупантами. Ведь если украинцы останутся без армии, то лишатся государства.

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