Звільнення за власним бажанням — у яких випадках це неможливо під час війни

Деякі українці точно не залишаться без роботи в грудні, навіть за власним бажанням. Адже законодавство передбачає кілька випадків, коли працівнику не дозволяється розірвати трудовий договір за своєю ініціативою.

Про це розповіли фахівці Держпраці у Facebook.

Кого не звільняють за власним бажанням

Працівник не може розірвати трудовий договір у будь-який момент, якщо його залучено до виконання суспільно корисних робіт. Такою вважається діяльність:

оборонного характеру;

ліквідація надзвичайних ситуацій та їх наслідків (техногенного, природного чи воєнного характеру);

задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань або сил цивільного захисту;

спрямована на забезпечення функціонування економіки України і системи життєдіяльності населення.

Характерними ознаками суспільно корисних робіт є, по-перше, відсутність будь-якого відношення до підприємництва та отримання прибутку. По-друге, така діяльність повинна мати тимчасовий характер і виконуватися працездатними особами в умовах воєнного стану. По-третє, робота переважно не потребує спеціальної підготовки.

Як уточнили фахівці Держпраці, від людини не вимагається обов’язкова згода на подібне трудове залучення, отже працівник не може звільнитися від повинності за власним бажанням.

Що загрожує за незаконне звільнення

Раніше ми розповідали, що в Україні ухвалили закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення".

Цей документ, опублікований на порталі Верховної Ради, покликаний удосконалити права громадян. Як тільки закон підпише президент Володимир Зеленський, роботодавців зобов’яжуть сплачувати страхові внески за періоди, протягом яких люди не працювали через незаконне звільнення (а потім їх поновили на посаді за рішенням суду).

Іншими словами, час так званого простою з вини керівництва буде включатися до страхового стажу, що забезпечить українців пенсійними і соціальними правами без жодних втрат.

