Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Хто з працівників не може звільнитися за власним бажанням

Хто з працівників не може звільнитися за власним бажанням

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 10:20
Звільнення за власним бажанням — у яких випадках це неможливо під час війни
Люди працюють за комп'ютерами. Фото: Unsplash

Деякі українці точно не залишаться без роботи в грудні, навіть за власним бажанням. Адже законодавство передбачає кілька випадків, коли працівнику не дозволяється розірвати трудовий договір за своєю ініціативою.

Про це розповіли фахівці Держпраці у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Кого не звільняють за власним бажанням

Працівник не може розірвати трудовий договір у будь-який момент, якщо його залучено до виконання суспільно корисних робіт. Такою вважається діяльність:

  • оборонного характеру;
  • ліквідація надзвичайних ситуацій та їх наслідків (техногенного, природного чи воєнного характеру);
  • задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань або сил цивільного захисту;
  • спрямована на забезпечення функціонування економіки України і системи життєдіяльності населення.

Характерними ознаками суспільно корисних робіт є, по-перше, відсутність будь-якого відношення до підприємництва та отримання прибутку. По-друге, така діяльність повинна мати тимчасовий характер і виконуватися працездатними особами в умовах воєнного стану. По-третє, робота переважно не потребує спеціальної підготовки.

Як уточнили фахівці Держпраці, від людини не вимагається обов’язкова згода на подібне трудове залучення, отже працівник не може звільнитися від повинності за власним бажанням.

Що загрожує за незаконне звільнення

Раніше ми розповідали, що в Україні ухвалили закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо встановлення безперервності страхового стажу особи, поновленої на роботі після незаконного звільнення".

Цей документ, опублікований на порталі Верховної Ради, покликаний удосконалити права громадян. Як тільки закон підпише президент Володимир Зеленський, роботодавців зобов’яжуть сплачувати страхові внески за періоди, протягом яких люди не працювали через незаконне звільнення (а потім їх поновили на посаді за рішенням суду).

Іншими словами, час так званого простою з вини керівництва буде включатися до страхового стажу, що забезпечить українців пенсійними і соціальними правами без жодних втрат.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Польщі з 24 грудня введуть нові правила для роботодавців. Їх зобов’яжуть розкривати кандидатам рівень запропонованої зарплати і заборонять питати про дохід на попередній посаді.

Також ми писали, що українці можуть заробляти менше мінімальної зарплати. Роботодавцеві дозволено знизити суму, якщо працівник не виконав норму виробітку або виготовив продукцію з браком.

закон робота звільнення працівники роботодавці
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації