Україна
Кто из сотрудников не может уволиться по собственному желанию

Кто из сотрудников не может уволиться по собственному желанию

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 10:20
Увольнение по собственному желанию — в каких случаях это невозможно во время войны
Люди работают за компьютерами. Фото: Unsplash

Некоторые украинцы точно не останутся без работы в декабре, даже по собственному желанию. Ведь законодательство предусматривает несколько случаев, когда сотруднику не разрешается расторгнуть трудовой договор по своей инициативе.

Об этом рассказали специалисты Гоструда в Facebook.

Читайте также:

Кого не увольняют по собственному желанию

Человек не может расторгнуть трудовой договор в любой момент, если он привлечен к выполнению общественно полезных работ. Такой считается деятельность:

  • оборонного характера;
  • ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий (техногенного, природного или военного характера);
  • удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований или сил гражданской защиты;
  • направленная на обеспечение функционирования экономики Украины и системы жизнедеятельности населения.

Характерными признаками общественно полезных работ являются, во-первых, отсутствие какого-либо отношения к предпринимательству и получению прибыли. Во-вторых, такая деятельность должна иметь временный характер и выполняться трудоспособными лицами в условиях военного положения. В-третьих, работа преимущественно не требует специальной подготовки.

Как уточнили специалисты Гоструда, от человека не ждут обязательного согласия на подобное трудовое привлечение, следовательно, работник не может освободиться от повинности по собственному желанию.

Что грозит за незаконное увольнение

Ранее мы рассказывали, что в Украине приняли закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно установления непрерывности страхового стажа лица, восстановленного на работе после незаконного увольнения".

Этот документ, опубликованный на портале Верховной Рады, призван усовершенствовать права граждан. Как только закон подпишет президент Владимир Зеленский, работодателей обяжут платить страховые взносы за периоды, в течение которых люди не работали из-за незаконного увольнения (а потом их восстановили в должности по решению суда).

Иными словами, время так называемого простоя по вине руководства будет включаться в страховой стаж, что обеспечит украинцев пенсионными и социальными правами без каких-либо потерь.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше с 24 декабря введут новые правила для работодателей. Их обяжут раскрывать кандидатам уровень предлагаемой зарплаты и запретят спрашивать о доходе на предыдущей должности.

Также мы писали, что украинцы могут зарабатывать меньше минимальной зарплаты. Работодателю разрешено снизить сумму, если сотрудник не выполнил норму выработки или изготовил продукцию с браком.

закон работа увольнение сотрудники работодатели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
