Увольнение по собственному желанию — в каких случаях это невозможно во время войны

Некоторые украинцы точно не останутся без работы в декабре, даже по собственному желанию. Ведь законодательство предусматривает несколько случаев, когда сотруднику не разрешается расторгнуть трудовой договор по своей инициативе.

Об этом рассказали специалисты Гоструда в Facebook.

Кого не увольняют по собственному желанию

Человек не может расторгнуть трудовой договор в любой момент, если он привлечен к выполнению общественно полезных работ. Такой считается деятельность:

оборонного характера;

ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий (техногенного, природного или военного характера);

удовлетворение потребностей ВСУ, других военных формирований или сил гражданской защиты;

направленная на обеспечение функционирования экономики Украины и системы жизнедеятельности населения.

Характерными признаками общественно полезных работ являются, во-первых, отсутствие какого-либо отношения к предпринимательству и получению прибыли. Во-вторых, такая деятельность должна иметь временный характер и выполняться трудоспособными лицами в условиях военного положения. В-третьих, работа преимущественно не требует специальной подготовки.

Как уточнили специалисты Гоструда, от человека не ждут обязательного согласия на подобное трудовое привлечение, следовательно, работник не может освободиться от повинности по собственному желанию.

Что грозит за незаконное увольнение

