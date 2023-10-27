Мобілізація у листопаді 2023 — кого з українців точно призвуть до лав ЗСУ

ЗСУ просуваються на Бахмутсбкому напрямку. Фото: Getty Images

Воєнний стан та загальна мобілізація діють в Україні до 15 листопада 2023 року. Звичайно, після цієї дати особливий правовий режим буде продовжено ще на 90 днів, оскільки повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія триває. Тож, в останній місяць осені військовозобов'язані чоловіки отримуватимуть повістки й будуть призвані до лав ЗСУ, якщо не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними або частково придатними.

Новини.LIVE розповідає, кого з 1 листопада мобілізуватимуть на військову службу в першу чергу.

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Які повістки вручатимуть у листопаді 2023 року

У листопаді вручатимуть військовозобов'язаним повістки трьох видів:

для уточнення військово-облікових даних;

на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

мобілізаційне розпорядження або бойова повістка.

Кого можуть мобілізувати у листопаді 2023 року

Як і раніше, насамперед повістки у листопаді 2023 року отримуватимуть військовозобов'язані з бойовим досвідом, а вже потім — люди з певними спеціальностями (водії, зв'язківці, оператори БПЛА, фахівці зі снайпінгу — інструктори та стрільці, IT-фахівці).

Призвати на військову службу в останній місяць осені можуть:

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років з наявністю бойового досвіду;

придатних та обмежено придатних чоловіків віком від 27 до 60 років без військового досвіду;

чоловіків віком від 18 до 27 років, якщо вони проходили строкову службу та/або проходять військову службу в запасі чи резерві;

знятих та виключених з військового обліку чоловіків, які визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану;

осіб, виключених з переліку військовозобов'язаних і вилучених з військового обліку, якщо ВЛК визначить придатними та вони не мають проблем із законом.

За власним бажанням піти на службу можуть:

призовники від 18 до 27 років, які раніше не проходили строкову службу — вони можуть підписати контракт із ЗСУ;

жінки, які придатні за станом здоров'я;

особи з інвалідністю та ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами — з проходженням служби за місцем проживання.

Також добровільно поповнити лави ЗСУ можуть громадяни інших країн, які хочуть захищати Україну.

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