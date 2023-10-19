Мобілізація в Україні — чи можуть забрати до ЗСУ опікуна особи з інвалідністю

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

Понад 600 днів в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Військовозобов'язаним чоловікам вручають повістки та призивають до лав ЗСУ. Проте є категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Чи мають право на відстрочку опікуни осіб з інвалідністю, розповіла адвокатка Анастасія Площинська.

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Так, за словами правозахисниці, відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" існує перелік осіб, які не можуть бути мобілізовані до лав ЗСУ навіть під час воєнного стану. До таких осіб у тому числі відносяться:

ті, хто піклується або ж виховують дитину з інвалідністю, віком до 18 років;

ті, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка має інвалідність ІІ або ІІІ групи;

ті, які мають чоловіка або дружину, що має інвалідність ІІ або ж ІІІ групи;

ті, які зайняті доглядом за особою, що має інвалідність І групи;

ті, які зайняті доглядом за особою, що має інвалідність ІІ групи та потребує постійного догляду;

ті, які опікуються особами з інвалідністю, які визнані судом недієздатними.

Водночас Анастасія Площинська зазначає, для того, щоб громадянин міг отримати відстрочку за однією з вище перерахованих причин, необхідно подати в ТЦК та СП необхідні документи.

Це може бути довідка МСЕК про наявність інвалідності в особи, якою опікується військовозобов'язаний або документ, який підтвердить, що особа з інвалідністю є його родичем.

Раніше ми розповідали, чи можуть призвати на службу осіб з III групою інвалідності.

Нагадаємо, ми писали, чи дає право на відстрочку ще ненароджена третя дитина.

Також ми повідомляли, чи можуть забрати на війну чоловіків після 60 років.