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Мобілізація в жовтні 2023: чи можуть забрати на війну чоловіків після 60 років

10 жовтня 2023 19:35
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можуть забрати на фронт чоловіків після 60 років
Український військовослужбовець на фронті. Фото: Дмитро Смольєнко
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

Другий рік в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії. Військовозобов'язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років. Їх можуть призвати до лав ЗСУ, якщо відсутня відстрочка та є висновок ВЛК про придатність. 

Чи мають право мобілізувати чоловіка після 60 років та який вік насправді вважається граничним, розбираємося далі в матеріалі.

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Максимальну межу віку для проходження військової служби встановлює ст. 22 ЗУ № 2232 "Про військовий обов'язок і військову службу".

Також, відповідно до ст. 28 цього ж закону, запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних:

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

  • Перший розряд — до 35 років.
  • Другий розряд — до 60 років.

Військовозобов’язані офіцерського складу, які перебувають у запасі, теж поділяються на розряди за віком. 

Перший розряд:

  • молодший офіцерський склад — до 45 років;
  • старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;
  • вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

  • молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;
  • вищий офіцерський склад — до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є взагалі граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань.

Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку.

Військовозобов'язані жінки незалежно від при­своєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік пере­бування їх у запасі встановлюється:

  • для осіб офіцерського складу — 50 років;
  • для інших військовозобов'язаних жінок — 40 років.

Варто також зауважити, що чоловіки, які досягли 60 років, можуть піти служити до лав ЗСУ за власним бажанням. При цьому головна вимога — бути визнаними придатними до військової служби військово-лікарською комісією. 

 

Мобілізація в Україні — до якого віку чоловіків можуть забрати в армію
Бійці Нацгвардії проходять бойове злагодження у вересні 2023 року. Фото: ngu.gov.ua

Який наразі граничний вік служби в ЗСУ під час воєнного стану

Відповідно до ст. 22 вищезгаданого закону, визначено граничний вік перебування на військовій службі, який встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з-поміж осіб:

  • рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу ― до 60 років;
  • вищого офіцерського складу ― до 65 років.

При цьому військовослужбовці, які досягли граничного віку, можуть залишитися на військовій службі за власним бажанням ще на 5 років. Однак військово-лікарська комісія має підтвердити їх придатність за станом здоров'я.

Таким чином, військові рядового, сержантського, молодого та старшого офіцерського складу можуть служити до 65 років, а вищого ― до 70 років.

 

Раніше ми розповідали, як демобілізуватися при досягненні граничного віку під час війни.

Також ми повідомляли, хто з українських військовослужбовців може отримати статус ветерана військової служби та що передбачає такий статус.

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