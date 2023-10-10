Мобілізація в Україні — чи можуть забрати на фронт чоловіків після 60 років

Український військовослужбовець на фронті. Фото: Дмитро Смольєнко

Другий рік в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням росії. Військовозобов'язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років. Їх можуть призвати до лав ЗСУ, якщо відсутня відстрочка та є висновок ВЛК про придатність.

Чи мають право мобілізувати чоловіка після 60 років та який вік насправді вважається граничним, розбираємося далі в матеріалі.

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Максимальну межу віку для проходження військової служби встановлює ст. 22 ЗУ № 2232 "Про військовий обов'язок і військову службу".

Також, відповідно до ст. 28 цього ж закону, запас військовозобов’язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов’язаних:

Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:

Перший розряд — до 35 років.

— до 35 років. Другий розряд — до 60 років.

Військовозобов’язані офіцерського складу, які перебувають у запасі, теж поділяються на розряди за віком.

Перший розряд:

молодший офіцерський склад — до 45 років;

старший офіцерський склад: майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років;

вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд:

молодший та старший офіцерський склад — до 60 років;

вищий офіцерський склад — до 65 років.

Граничний вік перебування в запасі другого розряду є взагалі граничним віком перебування в запасі Збройних сил України та інших військових формувань.

Відповідно, чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку.

Військовозобов'язані жінки незалежно від при­своєних їм військових звань зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік пере­бування їх у запасі встановлюється:

для осіб офіцерського складу — 50 років;

для інших військовозобов'язаних жінок — 40 років.

Варто також зауважити, що чоловіки, які досягли 60 років, можуть піти служити до лав ЗСУ за власним бажанням. При цьому головна вимога — бути визнаними придатними до військової служби військово-лікарською комісією.

Бійці Нацгвардії проходять бойове злагодження у вересні 2023 року. Фото: ngu.gov.ua

Який наразі граничний вік служби в ЗСУ під час воєнного стану

Відповідно до ст. 22 вищезгаданого закону, визначено граничний вік перебування на військовій службі, який встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з-поміж осіб:

рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу ― до 60 років;

вищого офіцерського складу ― до 65 років.

При цьому військовослужбовці, які досягли граничного віку, можуть залишитися на військовій службі за власним бажанням ще на 5 років. Однак військово-лікарська комісія має підтвердити їх придатність за станом здоров'я.

Таким чином, військові рядового, сержантського, молодого та старшого офіцерського складу можуть служити до 65 років, а вищого ― до 70 років.

Раніше ми розповідали, як демобілізуватися при досягненні граничного віку під час війни.

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