Мобилизация в Украине — могут ли забрать на фронт мужчин после 60 лет

Украинский военнослужащий на фронте. Фото: Дмитрий Смольенко

Второй год в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением россии. Военнообязанными считаются мужчины от 18 до 60 лет. Их могут призвать в ряды ВСУ, если отсутствует отсрочка и есть вывод ВВК о пригодности.

Имеют ли право мобилизовать мужчину после 60 лет и какой возраст действительно считается предельным, разбираемся дальше в материале.

Читайте также:

До скольких лет в Украине призывают на военную службу

Максимальный предел для прохождения военной службы устанавливает ст. 22 ЗУ № 2232 "О воинской обязанности и военной службе".

Также, согласно ст. 28 этого же закона, запас военнообязанных делится на два разряда, устанавливаемые в зависимости от возраста военнообязанных:

Военнообязанные, состоящие в запасе и имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского состава, делятся на разряды по возрасту:

Первый разряд — до 35 лет.

— до 35 лет. Второй разряд — до 60 лет.

Находящиеся в запасе военнообязанные офицерского состава тоже делятся на разряды по возрасту.

Первый разряд:

младший офицерский состав — до 45 лет;

старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) — до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) — до 55 лет;

высший офицерский состав — до 60 лет.

Второй разряд:

младший и старший офицерский состав — до 60 лет;

высший офицерский состав — до 65 лет.

Предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Соответственно, мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку приобрели предельный возраст пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из военного учета.

Военнообязанные женщины независимо от присвоенных им воинских званий зачисляются в запас второго разряда. Предельный возраст нахождения в запасе устанавливается:

для лиц офицерского состава — 50 лет;

для других военнообязанных женщин — 40 лет.

Следует также отметить, что мужчины, достигшие 60 лет, могут пойти служить в ряды ВСУ по собственному желанию. При этом главное требование — быть признанными пригодными к военной службе военно-врачебной комиссией.

Бойцы Нацгвардии проходят боевое слаживание в сентябре 2023 года. Фото: ngu.gov.ua

Какой предельный возраст службы в ВСУ во время военного положения

Согласно ст. 22 вышеупомянутого закона, определен предельный возраст пребывания на военной службе, устанавливаемый для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, среди лиц:

рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава — до 60 лет;

высшего офицерского состава — до 65 лет.

При этом военнослужащие, достигшие предельного возраста, могут остаться на военной службе по собственному желанию еще на 5 лет. Однако военно-врачебная комиссия должна подтвердить их пригодность по состоянию здоровья.

Таким образом, военные рядового, сержантского, молодого и старшего офицерского состава могут служить до 65 лет, а высшего — до 70 лет.

Раньше мы рассказывали, как демобилизоваться при достижении предельного возраста во время войны.

Также мы сообщали, кто из украинских военнослужащих может получить статус ветерана военной службы и что предполагает такой статус.