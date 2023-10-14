Мобілізація в Україні — чи дає право на відстрочку ненароджена третя дитина

Чи є право на відстрочку у чоловіка, чия дружина вагітна третьою дитиною. Фото: Новини.LIVE

Воєнний стан та загальна мобілізація діють в країні майже два роки. Військовозобов'язаних чоловіків призивають до лав ЗСУ, щоб захистити нашу державу від загарбника. Проте, законодавством визначено категорії українців, які мають право на відстрочку від мобілізації навіть під час війни.

Чи дає право чоловікам бути звільненими від призову на військову службу ще не народжена третя дитина та чи можуть такі громадяни виїжджати за кордон, пояснила адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.

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Так, за словами правозахисниці, відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають військовозобов'язані громадяни, на утриманні яких перебуває троє та більше дітей віком до 18 років.

"При чому, це не обов’язково можуть бути біологічні діти, це може бути, наприклад, діти від попереднього шлюбу дружини, якщо їхній батько не сплачує аліменти, або є померлим чи безвісно зниклим. Тобто, значення має саме факт утримання дітей", — уточнила Бекало.

Що стосується третьої дитини, яка фактично ще ненароджена, то вона не може бути на утриманні батька чи матері.

Проте, відповідно до ст. 84 "Сімейного кодексу", дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності.

"Тобто, саме вагітна дружина перебуває на утриманні чоловіка, а не дитина яку вона виношує", — зазначила адвокатка.

Таким чином, такий військовозобов'язаний чоловік має право на відстрочку від мобілізації та може виїжджати за кордон, якщо надасть ДПСУ відповідні документи.

Чи має право на відстрочку розлучений багатодітний батько

Правозахисниця підкреслила, що немає значення, розлучений батько трьох дітей чи ні, він має право на відстрочку від мобілізації в разі наявності на його утриманні трьох дітей. При цьому це може бути не його біологічні діти.

Наприклад, якщо у чоловіка є двоє власних дітей від попереднього шлюбу, він уклав шлюб з іншою жінкою з дитиною, у якої немає батька або він не сплачує аліменти, що засвідчується довідкою з виконавчої служби, військовозобов’язаний буде мати відстрочку, за умови також підтвердження відсутності аліментних заборгованостей перед власними дітьми. Тобто, він буде вважатися таким, що утримує трьох дітей.

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