Вручення повістки при наявності відстрочки — як діяти українцям

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада поточного року. У цей період військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років можуть призвати на військову службу. Проте, є ті, кого забрати до війська не можуть — чоловіки з відстрочкою від мобілізації.

Що робити, якщо співробітники ТЦК намагаються таким особам вручити повістку або змушують проходити військово-лікарську комісію, розповів адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі.

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За словами правознавця, якщо працівники ТЦК намагаються вручити вам повістку, перш за все, не варто чинити опір та влаштовувати суперечку. Такі дії розв'язати питання вам не допоможуть.

"Вам необхідно просто повідомити цим особам, що у вас є відстрочка. Якщо вони все одно наполягають на тому, щоб вручити вам повістку, можете взяти її та розписатися", — порадив адвокат.

Кравець підкреслив, що лякатися повістки не варто, адже одразу після вручення слід підготувати документи, які доводять ваше право на відстрочення від мобілізації.

Адвокат радить діяти наступним чином:

У зазначену в повістці дату з'явитися до ТЦК та СП (адреса також вказана у документі). Взяти з собою перелік документів, які дають право на відстрочку. До прикладу, медичні довідки, висновок МСЕКу, свідоцтво про народження дитини або медичні документи, що підтверджують стан здоров’я родичів. У ТЦК написати заяву у вільній формі та подати її разом із документами, щоб підтвердити своє право на відстрочку. У заяві слід зазначити такі дані:

на кого пишеться заява (на начальника відповідного ТЦК та СП);

паспортні дані;

підстава для надання відстрочки від мобілізації на підставі відповідної частини ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

прохання розглянути заяву та надати відстрочку;

дата та підпис.

Заяву військовозобов'язаного мають зареєструвати у журналі вхідної кореспонденції ТЦК та СП. Після її розглядає комісія ТЦК та СП щодо надання відстрочки.

Останнє — отримання виписки з книги протоколів. У виписці зазначають дані особи, що подавала заяву та претендує на відстрочку, дату народження, безпосередньо саму підставу відстрочки, номер і дату протоколу відстрочення та підписи членів комісії.

Відстрочка дійсна на той час, поки існує сама підстава, тобто право на відстрочку.

"Якщо у вас зараз є вже право на відстрочку, я б радив завчасно направити таку заяву для отримання відстрочки від мобілізації, не чекаючи, коли вам вручать повістку", — каже правник.

Також Кравець додав, якщо особу з відстрочкою змушують проходити ВЛК або незаконно привезли проходити медкомісію, слід вимагати адвоката.

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