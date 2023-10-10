Чи можуть українцям вручати бойові повістки під час оновлення даних в ТЦК

Військовозобов'язані оновлюють дані в територіальному центрі комплектування. Фото: armyinform.com.ua

Майже 600 днів в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення рф. Військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років отримують повістки для уточнення військово-облікових даних. За ними вони мають явитися до ТЦК та СП у вказані на документі дату та час.

Та що чекає на таких чоловіків далі? І чи можуть їм видати мобілізаційне розпорядження прямо під час оновлення даних? Пояснення надав керівник Полтавського обласного територіального центру комплектування полковник Михайло Холодов в інтерв'ю виданню "Зміст".

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За словами глави ПОТЦК та СП, мобілізація — це цілий комплекс заходів, який включає різні етапи.

Перший етап — повістка для оновлення військово-облікових даних або для взяття на військовий облік, якщо до цього чоловік на ньому не стояв.

Коли військовозобов'язана особа приходить за повісткою до ТЦК, вона має надати працівнику центру свої особисті дані. До прикладу, сімейний стан, склад родини, місце роботи тощо. Або ж чоловік має повідомити, які дані змінилися.

Також при наявності відстрочки або бронювання, громадянин має надати відповідні документи.

"Якщо ви військовозобов’язана людина, яка не має права на відстрочку — вас направлять на військово-лікарську комісію. Уже там визначать вашу придатність до військової служби", — зазначив Холодов.

Далі після проходження медичного огляду військово-лікарська комісія видає свій висновок про придатність людини до військової служби.

Саме від висновку ВЛК залежить чи отримає людина мобілізаційне розпорядження (вручення цього документу вважається початком мобілізації), чи через стан свого здоров'я вона не може служити в ЗСУ.

Отже, мобілізувати людину під час оновлення військово-облікових даних не можуть та не мають права.

"Тільки після ВЛК стає зрозуміло, що людину можна призвати. Плітки про "призивають усіх" не можуть бути реальністю, адже відбір до війська залежить від рішення ВЛК", — підкреслив Холодов.

Раніше ми писали, де українцям можуть вручити бойову повістку.

Нагадаємо, ми розповідали, офіцер ЗСУ попередив українців, як ТЦК порушують закон при врученні повістки.

Також ми повідомляли, як правильно реагувати, якщо співробітники ТЦК принесли повістку військовозобов'язаному додому та який має бути порядок дій.