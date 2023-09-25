Які дії співробітників ТЦК незаконні — офіцер ЗСУ вказав на типові порушення

Співробітники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному на вулиці. Фото: spzh.news

В Україні вже другий рік триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки. Проте, нерідко вручення відбувається з порушеннями з боку співробітників ТЦК. Деякі з таких порушень цілком тягнуть на кримінальну справу.

Коли працівники територіальних центрів переходять межу, розповів капітан ЗСУ Сергій Алимов.

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Які дії співробітників ТЦК є незаконними

Український офіцер обурений діями військкомів. Він назвав кілька порушень з боку співробітників ТЦК, які цілком тягнуть на кримінальну справу.

Так, одна з розповсюджених практик, коли військкоми хапають військовозобов'язаних прямо на вулицях та кудись везуть. За його словами, це нагадує буремні 90-ті роки.

Алимов підкреслив, що працівники ТЦК не мають повноважень затримувати військовозобов'язаних й тим паче доставляти до територіальних центрів та одразу відправляти на ВЛК. Такі дії є ніщо інше як перевищення службових повноважень. Щобільше, їх можна трактувати як викрадення людини, а це вже кримінальна відповідальність.

"Чесно, це 90-ті роки. За таке давали 10 років. Це викрадення людини. В законі немає такого, що ти маєш взяти, привезти, ще не випустити. Навіть поліція, якщо затримує, у них є три години з'ясувати дані та відпустити. Але в поліції, не в ТЦК", — розповідає Алимов.

Так, зазначимо, коли особу незаконно затримали, доставили та утримують на території військової частини, то дії відповідальних осіб можна кваліфікувати за ст. 146 "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" або ж за ст. 146-1 "Відповідальність за насильницьке зникнення".

Ще одна розповсюджена незаконна практика — заповнення повістки на вулицях, коли у пусті бланки вписують ПІБ військовозобов'язаного.

На думку капітана ЗСУ, це є ніщо інше як підробка документів. За подібну практику також можна отримати тюремне ув'язнення від 3 до 5 років. За словами офіцера, повістка має заповнюватися начальником ТЦК та СП, після чого її вручають за місцем проживання військовозобов'язаного.

Військовозобов'язаний оновлює дані в ТЦК та СП. Фото: ЖОТЦК та СП

Перевищення прав військкомами — як захистити свої права

Кожен військовозобов'язаний має знати, що згідно із законодавством України, представники ТЦК та СП не мають законних підстав на вчинення наступних дій:

відбирання документів, зокрема паспорта;

насильницьке транспортування до ТЦК;

погрози з вимогами проїхати до ТЦК;

утримання проти волі чоловіків на території ТЦК;

погрози та примушування підписати будь-які документи;

ігнорування наданої інформації щодо відстрочки від мобілізації.

У разі, якщо проти вас були вчинені неправомірні дії, необхідно звернутися до поліції та повідомити про кримінальне правопорушення. Також варто мати контакти адвоката або юриста, який зможе допомогти вам за подібних обставин.

Також людина, яку незаконно затримали може звернутися до суду аби визнати дії працівників ТЦК незаконними та стягнути з держави моральну шкоду.

Нагадаємо, ми писали, хто ще, окрім працівників військкоматів, може вручати повістки.

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