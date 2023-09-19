Мобілізація в Україні — чи законне вручення повістки на дорозі або в авто

Перевірка документів на дорозі. Фото: Цензор.НЕТ

Через повномасштабну російську збройну агресію, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, в Україні тривають мобілізаційні заходи. Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки.

Однак, чи мають право співробітники ТЦК та СП зупиняти авто та вручати повістку на дорозі? На це питання відповіла правозахисниця Ганна Іщенко в коментарі Vgorode.

Читайте також:

Правомірність вручення повістки на дорозі

За словами юристки, законодавством не врегульовано місце вручення повісток, а тому видати цей документ фактично можуть будь-де.

Проте, є вимоги щодо оформлення повістки. Якщо їх порушено, чоловік має право відмовитися від отримання та не підписувати документ.

Повістка обов'язково має містити:

назву "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов’язаного;

адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦК та СП для явки;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

Повістка 2023 року. Фото: kmu.gov.ua

Хто наразі має право вручати повістку

Повістку можуть вручати:

представники ТЦК та СП;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК);

відповідні органи місцевого самоврядування;

керівники (голови) державних органів;

керівники органів місцевого самоврядування;

керівники ЖЕКу, ОСББ;

роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам.

Що робити, якщо вручили повістку на дорозі — рекомендації правозахисниці

Ганна Іщенко радить військовозобов'язаним дотримуватися наступних дій, якщо повістку було вручено на дорозі:

звернути увагу, хто саме вручає повістку;

зʼясувати, чи є розпорядження керівника ТЦК та СП щодо оповіщення вас, шляхом вручення повістки;

зафільмувати подію на камеру.

"Якщо представники військкомату при вас заповнюють повістку і не посилаються на розпорядження керівника ТЦК та СП, таку повістку можна оскаржити в судовому порядку", — зазначає юристка.

Перевірка документів у водія. Фото: google.com

Чи мають право зупиняти авто для вручення повістки

Адвокатка Наталія Чорна пояснює, що у співробітників ТЦК та СП таких повноважень немає. Спеціально зупиняти транспортний засіб для вручення повістки незаконно.

Правозахисниця надала перелік підстав для зупинення транспортного засобу, він є наступним:

водій порушив Правила дорожнього руху;

є очевидні ознаки, які свідчать про технічну несправність транспортного засобу;

є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів ТЗ до вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення;

є відомості, що свідчать про те, що транспортний засіб чи вантаж можуть бути об’єктом, чи знаряддям вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення;

транспортний засіб перебуває в розшуку;

необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП, кримінального чи адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли бути;

за необхідності залучити водія ТЗ до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або поліцейським або як свідка під час оформлення протоколів про адміністративні правопорушення чи матеріалів ДТП;

якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;

якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху порушення порядку визначення і використання на ТЗ спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв;

якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщали в митний режим транзиту;

якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених.

Важливо пам'ятати, що поліція має право здійснювати адміністративне затримання військовозобов’язаних лише при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і доставляти їх до ТЦК та СП, згідно вимог про адміністративні правопорушення та ЗУ "Про військовий обовʼязок і військову службу".

Раніше ми повідомляли, чи можуть військовозобов'язаного при першому ж врученні повістки везти до ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, чи можуть співробітники ТЦК перевіряти на вулиці документи для вручення повістки.

Також ми розповідали, як військовозобов'язаним діяти після вручення повістки для оновлення даних та що необхідно брати з собою до ТЦК.