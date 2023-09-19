Мобилизация в Украине — законно ли вручение повестки на дороге или в авто

Проверка документов на дороге. Фото: Цензор.НЕТ

Из-за полномасштабной российской вооруженной агрессии, которая началась 24 февраля 2022 года, в Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет вручают повестки.

Однако имеют ли право сотрудники ТЦК и СП останавливать авто и вручать повестку на дороге? На этот вопрос ответила правозащитница Анна Ищенко в комментарии Vgorode.

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По словам юристки, законодательством не урегулировано место вручения повесток, а потому выдать этот документ фактически могут где угодно.

Однако есть требования по оформлению повестки. Если они нарушены, мужчина имеет право отказаться от получения и не подписывать документ.

Повестка обязательно должна содержать:

название "ПОВЕСТКА";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дату распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дату, время и адрес ТЦК и СП для явки;

наименование должности и инициалы (инициал собственного имени) и фамилия руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

подпись руководителя ТЦК и СП, издавшего повестку;

дату выдачи повестки;

мокрую печать ТЦК и СП, должностное лицо которой выдало повестку.

Повестка в 2023 году. Фото: kmu.gov.ua

Кто в настоящее время имеет право вручать повестку

Повестку могут вручать:

представители ТЦК и СП;

должностные лица районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК);

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители (председатели) государственных органов;

руководители органов местного самоуправления;

руководители ЖЭКа, ОСМД;

работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности своим работникам и студентам.

Что делать, если вручили повестку на дороге — рекомендации правозащитницы

Анна Ищенко советует военнообязанным соблюдать следующие действия, если повестка была вручена на дороге:

обратить внимание, кто именно вручает повестку;

выяснить, есть ли распоряжение руководителя ТЦК и СП относительно уведомления вас, путем вручения повестки;

снять событие на камеру.

"Если представители военкомата при вас заполняют повестку и не ссылаются на распоряжение руководителя ТЦК и СП, такую повестку можно обжаловать в судебном порядке", — отмечает юристка.

Проверка документов у водителя. Фото: google.com

Имеют ли право останавливать авто для вручения повестки

Адвокат Наталья Черная объясняет, что у сотрудников ТЦК и СП таких полномочий нет. Специально останавливать транспортное средство для вручения повестки незаконно.

Правозащитница предоставила перечень оснований для остановки транспортного средства, он является следующим:

водитель нарушил ПДД;

есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности транспортного средства;

есть информация, свидетельствующая о причастности водителя или пассажиров ТС к совершению ДТП, уголовного или административного правонарушения;

есть сведения, свидетельствующие о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения;

транспортное средство находится в розыске;

необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они или могут быть;

при необходимости привлечь водителя ТС к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или в качестве свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалах ДТП;

если уполномоченный орган государственной власти принял решение об ограничении или запрещении движения;

если способ закрепления груза на транспортном средстве создает опасность для других участников дорожного движения нарушение порядка определения и использования на ТС специальных световых или звуковых сигнальных устройств;

если остановка транспортного средства, зарегистрированного в другой стране, осуществляется с целью выявления его передачи во владение, пользование или распоряжение лицам, которые не ввозили такое транспортное средство на таможенную территорию Украины или не помещали в таможенный режим транзита;

если есть информация, свидетельствующая, что водитель или пассажир транспортного средства является лицом, самовольно покинувшим место для содержания военнопленных.

Важно помнить, что полиция имеет право осуществлять административное задержание военнообязанных только при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их в ТЦК и СП, согласно требованиям об административных правонарушениях и ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Ранее мы сообщали, могут ли военнообязанные при первом же вручении повестки везти в ТЦК.

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