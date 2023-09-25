Какие действия сотрудников ТЦК незаконны — офицер ВСУ указал на типичные нарушения

Сотрудники ТЦК выписывают повестку военнообязанному на улице. Фото: spzh.news

В Украине уже второй год идет военное положение и общая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки. Тем не менее часто вручение происходит с нарушениями со стороны сотрудников ТЦК. Некоторые из таких нарушений вполне тянут на уголовное дело.

Когда работники территориальных центров переходят границу, рассказал капитан ВСУ Сергей Алимов.

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Украинский офицер возмущен действиями военкомов. Он назвал несколько нарушений со стороны сотрудников ТЦК, которые точно тянут на уголовное дело.

Так, одна из распространенных практик, когда военкомы хватают военнообязанных прямо на улицах и куда-то везут. По его словам, это напоминает безумные 90-е годы.

Алимов подчеркнул, что работники ТЦК не имеют полномочий задерживать военнообязанных и тем более доставлять в территориальные центры и сразу отправлять на ВВК. Такие действия есть не что иное, как превышение служебных полномочий. Более того, их можно трактовать как похищение человека, а это уже уголовная ответственность.

"Честно, это 90-е годы. За такое давали 10 лет. Это похищение человека. В законе нет такого, что ты должен взять, привезти, еще не выпустить. Даже полиция, если задерживает, у них есть три часа выяснить данные и отпустить. Но это у полиции, не у ТЦК", — рассказывает Алимов.

Так, отметим, когда лицо незаконно задержали, доставили и удерживают на территории воинской части, действия ответственных лиц можно квалифицировать по ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека" или по ст. 146-1 "Ответственность за насильственное исчезновение".

Еще одна распространенная незаконная практика — заполнение повестки на улицах, когда в пустые бланки вписывают ФИО военнообязанного.

По мнению капитана ВСУ, это ничто иное как подделка документов. За подобную практику можно получить тюремное заключение от 3 до 5 лет. По словам офицера, повестка должна заполняться начальником ТЦК и СП, после чего она вручается по месту жительства военнообязанного.

Военнообязанный обновляет данные в ТЦК и СП. Фото: ЖОТЦК и СП

Превышение прав военнослужащими — как защитить свои права

Каждый военнообязанный должен знать, что согласно законодательству Украины, представители ТЦК и СП не имеют законных оснований для совершения следующих действий:

отнятие документов, в том числе паспорта;

насильственная транспортировка в ТЦК;

угрозы с требованиями проехать в ТЦК;

содержание против воли мужчин на территории ТЦК;

угрозы и принуждение подписать любые документы;

игнорирование предоставленной информации об отсрочке от мобилизации.

В случае, если против вас были совершены неправомерные действия, необходимо обратиться в полицию и сообщить об уголовном преступлении. Также следует иметь контакты адвоката или юриста, который сможет помочь вам при подобных обстоятельствах.

Также человек, незаконно задержанный, может обратиться в суд, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать с государства моральный вред.

Напомним, мы писали, кто еще, кроме работников военкоматов, может вручать повестки.

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