У ТЦК відповіли, хто ще окрім працівників військкоматів може вручати повістки

Чоловік у військовій формі видає повістку українцю. Фото: vn.20minut.ua

Під час воєнного стану в Україні чоловікам віком 18-60 років вручають повістки, проте їх видавати можуть не лише працівники ТЦК. Тому речниця Черкаського ТЦК та СП Аліна Кривошея пояснила, хто ще має право вручати такі документи військовозобов'язаним.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Хто, окрім працівників ТЦК, може видавати повістки

Кривошея зазначила, що крім співробітників ТЦК та СП, повістку можуть видати органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти.

Вона додала, що оскільки закон не визначає точне місце видачі повісток представниками ТЦК та СП, їх можна вручати як за місцем проживання, так і на вулиці або роботі.

Нагадаємо, що серед українців поширена думка, що працівники ТЦК та СП не мають права заходити до приватних помешкань громадян з метою вручити повістку. Юристка пояснила, чи можуть представники військкоматів завітати безпосередньо до вашого дому.

Також ми писали, що в Україні триває загальна мобілізація на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Водночас повістки вже почали масово роздавати в громадському транспорті.

Додамо, що військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років вручають повістки. Однак чи мають право співробітники ТЦК та СП зупиняти авто та вручати повістку на дорозі? На це питання відповіла правозахисниця Ганна Іщенко.