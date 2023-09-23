В ТЦК ответили, кто кроме работников военкоматов может вручать повестки

Мужчина в военной форме выдает повестку украинцу. Фото: vn.20minut.ua

Во время военного положения в Украине мужчинам 18-60 лет вручают повестки, однако их выдавать могут не только работники ТЦК. Поэтому спикер Черкасского ТЦК и СП Алина Кривошея объяснила, кто еще имеет право вручать такие документы военнообязанным.

Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также:

Кто, кроме работников ТЦК, может выдавать повестки

Кривошея отметила, что кроме сотрудников ТЦК и СП, повестку могут выдать органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений.

Она добавила, что, поскольку закон не определяет точное место выдачи повесток представителями ТЦК и СП, их можно вручать как по месту жительства, так и на улице или работе.

Напомним, что среди украинцев распространено мнение, что работники ТЦК и СП не имеют права заходить в частные помещения граждан с целью вручить повестку. Юристка объяснила, могут ли представители военкоматов посетить непосредственно ваш дом.

Также мы писали, что в Украине идет общая мобилизация на фоне полномасштабного вторжения РФ. В то же время повестки уже начали массово раздавать в общественном транспорте.

Добавим, что военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки. Однако имеют ли право сотрудники ТЦК и СП останавливать автомобиль и вручать повестку на дороге? На этот вопрос ответила правозащитница Анна Ищенко.