Затримання за незаконний перетин кордону — чи мають право доставляти до ТЦК

Затримання ухилянта, який намагався втекти за кордон. Фото: ДПСУ

Через воєнний стан та загальну мобілізацію, які спричинені повномасштабним вторгненням росії, в Україні всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними й не можуть виїхати за межі країни, якщо не мають відповідного дозволу. Водночас не рідко трапляються випадки незаконного перетину кордону такими громадянами. Як правило, це спроба втекти від призову на військову службу.

Яка відповідальність за незаконний перетин державного кордону та чи мають право затриманих осіб примусово доставляти до ТЦК та СП, пише NV.

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Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, у разі спроби незаконного перетину кордону, особа може бути притягнута до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Також можуть бути додані інші статті, які обумовлюються обставинами спроби незаконного перетину кордону.

Так, адміністративна відповідальність, а саме ст. 204−1 КУпАП ― незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, передбачає штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 грн або адміністративний арешт.

Ця стаття використовується у таких випадках:

перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України;

перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів;

перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом в пунктах пропуску через державний кордон України з використанням підробленого документа чи таких, що містять неправдиві відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади.

Кримінальна відповідальність передбачена переважно для організаторів незаконного перетину кордону і може наставати за ст. 332 КК України ― Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод. У такому випадку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Проте, під час воєнного стану до цих двох статей щодо незаконного перетину кордону можуть додавати інші ― про підробку документів (ст. 358 КК України), спробу дати хабаря (ст. 369 КК України) або інші ― залежно від обставин затримання порушників.

Перетин державного кордону. Фото: ДПСУ

Чи мають право примусово доставляти в ТЦК затриманих за незаконний перетин кордону

Якщо чоловік отримає повістку на кордоні, він зобов’язаний з’явитися в ТЦК у вказаний час за вказаною адресою.

За ч. 3 ст. 38 ЗУ "Про військовий обов’язок" Органи Національної поліції України у встановленому законом порядку зобов’язані за зверненням ТЦК, ЦУ або регіональних органів СБУ доставити до таких ТЦК, ЦУ або регіональних органів СБУ осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені ст. 210, 210−1 КУАП.

Якщо правила військового обліку були порушені, начальник ТЦК має зробити попередження військовозобов'язаному та накласти штраф. При цьому для накладання штрафу необхідна особиста присутність порушника.

Тому за таких обставин (у разі неможливості складення протоколу про адміністративне правопорушення на місці його вчинення) начальник ТЦК звертається до Нацполіції для доставки військовозобов'язаного для сплати штрафу.

Не можна просити Нацполіцію затримати та доставити в ТЦК чоловіка, який не отримував повісток та не порушував законів, проігнорувавши їх. Примусова доставка чоловіків в ТЦК для отримання повістки про уточнення даних не передбачена законом.

Затримання чоловіка за незаконний перетин кордону. Фото: ДПСУ

Як відбувається доставка військовозобов'язаного в ТЦК

Алгоритм дій щодо доставки працівниками нацполіції військовозобов'язаного в ТЦК:

чоловік отримав повістку і не з’явився за нею у встановлений час;

голова ТЦК не хоче робити попередження, проте не може винести постанову ― документ про штраф у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень (правопорушення вчинене в умовах воєнного стану) без його присутності;

у разі неявки ТЦК надсилає повідомлення до Нацполіції про те, щоб цю людину затримати та доставили для отримання штрафу;

поліція маючи на руках це повідомлення, затримує особу і доставляє до ТЦК ― тільки з метою розгляду цієї справи про накладання штрафу.

Законом передбачено, що затримання Нацполіцією можливе не більше, ніж на 3 години. Утримання проти волі в ТЦК більше ніж три години з моменту затримання поліцією вважається незаконним.

Після виписання штрафу та сплати протягом тьох днів, чоловік отримує повістку повторно, від якої ухилився.

Законом заборонено вручати повістку на проходження ВЛК, якщо не надано повістку про уточнення даних, адже особа може мати право на відстрочку.

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