Задержание за незаконное пересечение границы — имеют ли право доставлять в ТЦК

Задержание уклониста, пытавшегося бежать за границу. Фото: ГПСУ

Из-за военного положения и всеобщей мобилизации, вызванных полномасштабным вторжением россии, в Украине все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут выехать за пределы страны, если не имеют соответствующего разрешения. В то же время, нередко происходят случаи незаконного пересечения границы такими гражданами. Как правило, это попытка уйти от призыва на военную службу.

Какая ответственность за незаконное пересечение государственной границы и имеют ли право задержанных принудительно доставлять в ТЦК и СП, пишет NV.

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Какая предусмотрена ответственность за незаконное пересечение границы во время военного положения

В соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, в случае попытки незаконного пересечения границы, лицо может быть привлечено к административной или уголовной ответственности.

Также могут быть добавлены другие статьи, которые оговариваются обстоятельствами попытки незаконного пересечения границы.

Так, административная ответственность, а именно ст. 204-1 КУоАП — незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины, предусматривает штраф в размере от 3 400 до 8 500 грн или административный арест.

Эта статья используется в следующих случаях:

пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины;

пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины любым способом в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов;

пересечение или попытка пересечения государственной границы Украины любым способом в пунктах пропуска через государственную границу Украины с использованием поддельного документа или содержащих ложные сведения о лице или без разрешения соответствующих органов власти.

Уголовная ответственность предусмотрена преимущественно для организаторов незаконного пересечения границы и может наступать по ст. 332 УК Украины ― Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями или содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий. В таком случае грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Однако во время военного положения к этим двум статьям относительно незаконного пересечения границы могут добавлять другие — о подделке документов (ст. 358 УК Украины), попытке дать взятки (ст. 369 УК Украины) или другие — в зависимости от обстоятельств задержания нарушителей.

Пересечение государственной границы. Фото: ГПСУ

Имеют ли право принудительно доставлять в ТЦК задержанных за незаконное пересечение границы

Если мужчина получит повестку на границе, он обязан явиться в ТЦК в указанное время по указанному адресу.

По ч. 3 ст. 38 ЗУ "О воинской обязанности" Органы Национальной полиции Украины в установленном законом порядке обязаны по обращению ТЦК, ЦУ или региональных органов СБУ доставить в такие ТЦК, ЦУ или региональные органы СБУ лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные ст. 210, 210-1 КУАП.

Если правила военного учета были нарушены, начальник ТЦК должен предупредить военнообязанного и наложить штраф. При этом для наложения штрафа необходимо личное присутствие нарушителя.

Поэтому при таких обстоятельствах (при невозможности составления протокола об административном правонарушении на месте его совершения) начальник ТЦК обращается в Нацполицию для доставки военнообязанного для уплаты штрафа.

Нельзя просить Нацполицию задержать и доставить в ТЦК мужчину, который не получал повесток и не нарушал законы, проигнорировав их. Принудительная доставка мужчин в ТЦК для получения повестки об уточнении данных не предусмотрена законом.

Задержание мужчины за незаконное пересечение границы. Фото: ГПСУ

Как происходит доставка военнообязанного в ТЦК

Алгоритм действий по доставке работниками нацполиции военнообязанного в ТЦК:

мужчина получил повестку и не явился за ней в установленное время;

глава ТЦК не хочет делать предупреждение, однако не может вынести постановление — документ о штрафе в размере от 3400 гривен до 5100 гривен (правонарушение совершенное в условиях военного положения) без его присутствия;

в случае неявки ТЦК направляет сообщение в Нацполицию о том, чтобы этот человек был задержан и доставлен для получения штрафа;

полиция, имея на руках это сообщение, задерживает лицо и доставляет в ТЦК — только с целью рассмотрения этого дела о наложении штрафа.

Законом предусмотрено, что задержание Нацполицией возможно не более чем на 3 часа. Удержание против воли в ТЦК более трех часов с момента задержания полицией считается незаконным.

После выписки штрафа и уплаты в течение трех дней, мужчина получает повестку повторно, от которой уклонился.

Законом запрещено вручать повестку на прохождение ВВК, если не предоставлена повестка об уточнении данных, ведь лицо может иметь право на отсрочку.

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