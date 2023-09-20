Морили голодом і били: ДБР заарештувало співробітників військкомату Самбору

ДБР проводить розслідування. Фото: dbr.gov.ua

Співробітники ДБР затримали заступника керівника та водія одного з відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбірського району. Їх звинувачують у побитті та незаконному утриманні чоловіка у приміщенні військкомату.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Згідно з наданою інформацією, 19 вересня 2023 року водій-військовослужбовець напав на громадянина, застосовуючи фізичну силу та погрожуючи йому зброєю. Агресивна дія була зафіксована на відео, опублікованому в Інтернеті того ж дня.

"Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Відповідне відео було поширене мережею Інтернет цього ж дня", — йдеться в повідомленні.

Невдовзі з'ясувалося, що затримані утримували жертву у військкоматі з 12 вересня 2023 року, наражаючи його на фізичні та моральні знущання. Своїми діями вони хотіли змусити чоловіка пройти військово-лікарську комісію.

Повідомлення ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, що на Рівненщині оштрафували ухилянта, який придбав підроблені документи про навчання у виші Таллінна. Завдяки їм чоловік хотів виїхати за кордон.