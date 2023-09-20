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Морили голодом и избивали: ГБР арестовало сотрудников военкомата Самбора

20 сентября 2023 11:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Морили голодом и избивали: ГБР арестовало сотрудников военкомата Самбора
ГБР проводит расследование. Фото: dbr.gov.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники ГБР задержали заместителя руководителя и водителя одного из отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки Самборского района. Их обвиняют в избиении и незаконном содержании мужчины в помещении военкомата

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Согласно предоставленной информации, 19 сентября 2023 года водитель-военнослужащий напал на гражданина, применяя физическую силу и угрожая ему оружием. Агрессивное действие было зафиксировано на видео, которое было опубликовано в Интернете того же дня. 

"Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу. Соответствующее видео было распространено по сети Интернет в этот же день", — говорится в сообщении.

Вскоре выяснилось, что задержанные удерживали жертву в военкомате с 12 сентября 2023 года, подвергая его физическим и моральным издевательствам. Своими действиями они хотели вынудить мужчину пройти военно-врачебную комиссию.

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Сообщение ГБР. Фото: скриншот

Напомним, что в Ровенской области оштрафовали уклониста, который приобрел поддельные документы об обучении в вузе Таллина. Благодаря им мужчина хотел уехать за границу.

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