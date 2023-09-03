Юрист розповів, чи справді можливо повернути ухилянтів з-за кордону

Перевірка документів. Ілюстративне фото: Західне регіональне управління

Нещодавно голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про те, що військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон за допомогою "куплених" заключень ВЛК, будуть екстрадувати. Однак наразі невідомо, яким чином цей механізм втілюватимуть в життя.

Про це розповів юрист Сергій Савинський у коментарі РБК-Україна.

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Як ухилянтів зможуть екстрадувати з-за кордону

"У нас зараз сильно посилився напрямок міжнародно-правової допомоги. У будь-який фактично (крім Росії, можливо) країні світу наші правоохоронні органи можуть прийти і зробити запити на екстрадицію таких людей, і привезти їх в Україну, щоб вони несли відповідну відповідальність", — заявив Давид Арахамія кілька днів тому.

Своєю чергою юрист Сергій Савинський зазначив, що механізм екстрадиції осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, існував в Україні і раніше. Саме тому, щоб описаний Давидом Арахамією спосіб повернення ухилянтів спрацював, необхідно ініціювати кримінальну справу.

"Потрібно довести, що висновки військово-лікарської комісії з 24 лютого 2022 року були підробленими. І визначити, що видані військовозобов'язаними довідки були підроблені і вони або отримали відстрочку, або взагалі були виключені з військового обліку. І потім, використовуючи підроблену довідку, поїхали за кордон. Тоді щодо них буде ініційовано кримінальне провадження", — проінформував спеціаліст.

Відкрити кримінальне провадження правоохоронці зможуть або за використання підробленої довідки, або за незаконний перетин кордону. Водночас невідомо, як саме механізм працюватиме на практиці.

"Можливо, такі дії дійсно будуть відбуватися. Щоб це активно запрацювало, потрібна і політична воля", — зазначив юрист.

За оцінками Сергія Савинського, приведення обіцяного в дію може розтягнутись на роки.

"У кримінального провадження є певні стадії. Дослідження та збір доказів — це не може відбутися дуже швидко. Потрібно дослідити, встановити передумови видачі факту незаконних довідок. Щоб встановити, що довідка підроблена, потрібно провести медичний огляд цієї людини. А для цього потрібно, щоб він приїхав. Це цілий комплекс дій. Тому сказати про те, що завтра з-за кордону повернуть всіх ухилянтыв — ні, такого не буде", — повідомив він.

Нагадаємо, Данілов повідомив, коли будуть результати перевірок ВЛК.

Також на Закарпатті жінка втекла від прикордонників та поламала шлагбаум. Справа в тому, що в багажнику був ухилянт.