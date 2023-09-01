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Данілов повідомив, коли будуть результати перевірок ВЛК

1 вересня 2023 17:26
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Валерія Пержун
редактор
Данілов повідомив, коли будуть результати перевірок ВЛК
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: Уніан
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

В Україні розпочали перевірки військово-лікарських комісій. За 2-3 тижні очікуюють отримати результати.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Секретар РНБО зазначив, що перевіряти військово-лікарські комісії має право Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

"Така перевірка почалася. Вона триває. За 2-3 тижні ми будемо мати остаточні результати перевірки", — заявив Данілов. 

За результатами таких інспекцій зможуть виявити порушників, які незаконно отримали довідки про непридатність до військової служби. 

"Все це буде підлягати перевірці. В законний спосіб. Якщо людина дійсно є непридатна, їй нема чого лякатися. Спокійно буде перевірена документація, якщо ви перебували в стаціонарі, якщо ви до цього хворіли. Але якщо так сталося, що ви були здоровою людиною з 18 до 45 років, умовно кажучи, і після 24 лютого раптово почали хворіти, то треба просто подивитися, що сталося", — пояснив посадовець. 

До того ж Данілов каже, що чимало фактів підробок вже виявили у різних областях.

"Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то всі прізвища, імена, по батькові всіх цих лікарів буде обов’язково відомо. З прізвищами тих, хто отримав від них таку "допомогу". Цей процес вже триває. Давайте наберемося терпіння і побачимо результати цієї роботи", — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, Данілов повідомив, що в Україні можуть мобілізувати обмежено придатних чоловіків за певних умов.

Також він розповів, як воєнкоми-хабарники впливають на плани з мобілізації.

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