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Данилов сообщил, когда будут результаты проверок ВВК

1 сентября 2023 17:26
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Данилов сообщил, когда будут результаты проверок ВВК
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: Униан
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Украине приступили к проверке военно-врачебных комиссий. Через 2-3 недели ожидают получить результаты.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

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Секретарь СНБО отметил, что проверять военно-врачебные комиссии имеет право Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"Такая проверка началась. Она продолжается. Через 2-3 недели мы будем иметь окончательные результаты проверки", —заявил Данилов.

По результатам таких инспекций смогут выявить нарушителей, незаконно получивших справки о непригодности к военной службе.

"Все это будет подлежать проверке. Законным способом. Если человек действительно непригоден, ему нечего пугаться. Спокойно будет проверена документация, если вы находились в стационаре, если вы до этого болели. Но если так случилось, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, надо просто посмотреть, что произошло" , — пояснил чиновник.

К тому же Данилов говорит, что многие факты подделок уже выявили в разных областях.

"Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, то все фамилии, имена, отчества всех этих врачей будут обязательно известні. С фамилиями тех, кто получил от них такую "помощь". Этот процесс уже идет. Давайте наберемся терпения и увидим результаты этой работы", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, Данилов сообщил, что в Украине могут мобилизовать ограниченно подходящих мужчин при определенных условиях.

Также он рассказал, как военкомы-взяточники влияют на планы по мобилизации.

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