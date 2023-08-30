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Данілов розповів, як воєнкоми-хабарники впливають на плани по мобілізації

30 серпня 2023 18:22
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Данілов розповів, як воєнкоми-хабарники впливають на плани по мобілізації
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: president.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Мобілізація, яку президент оголосив ще 24 лютого минулого року, продовжується, і зараз військові "беруть собі стільки мобілізованих, скільки потрібно". Скандали з хабарництвом на перебіг мобілізації не впливають.

Про це секретар Радбезу Олексій Данілов заявив в інтерв'ю NV.

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Плани по мобілізації виконуються

За словами Данілова, ті плани, які ставили перед собою військові у плані мобілізації, дотримуються.

"Кожного дня зранку, коли я вирушаю на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, що знаходиться поруч. У нас немає такого, що це якийсь процес , про який треба аж так голосно всім розповідати. Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним", — пояснив Данілов.

Секретар РНБО розповів, що новий план по проведенню мобілізації реалізується кожні два місяці. Військові звертаються, аби провести відповідні процедури через засідання Радбезу для того, щоб процес тривав. Втім потреби в один момент набирати 300 тисяч людей до армії нема.

Хабарництво не впливає на перебіг мобілізації

Також секретар РНБО стверджує, що випадки викриття воєнкомів на хабарництві, які почастішали, не вплинули на кількість мобілізованих.

"Інша справа, що Росія постійно розповідає, що у нас тут і старих, і сліпих, і глухих, всіх забирають в армію. Це ж їхня справа — розповідати. Але я можу сказати, що у нас не поодинокі випадки, коли люди отримали поранення, коли люди втратили ті чи інші частини свого тіла, ідуть на фронт, ідуть далі служити", — додав Данілов.

Раніше повідомлялося, що в період мобілізації переселенці зобов'язані повідомляти про зміну місця проживання територіальні центри комплексування і соціальної підтримки. І вже після цього — звертатись до центрів соціального захисту для оформлення довідки ВПО.

Нагадаємо, нещодавно голова Міноборони України Олексій Резніков розповів, чи буде в країні нова хвиля мобілізації. При цьому чиновник наголосив на стабільності ситуації в мобілізаційному складі української військової структури. 

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